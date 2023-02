Aristide Malnati: “Il viaggio in Oriente tra giungle e monaci”/ “Il Drago di Komodo…”

Aristide Malnati: “L’Oriente in un libro”

“I mille volti d’Oriente” è il titolo del nuovo romanzo dell’egittologo ed ex gieffino Aristide Malnati, scritto in collaborazione con la giornalista Virginia Reniero. Si tratta di un racconto dettagliato, ricco di aneddoti, che ripercorre i cinque viaggi fatti nel Sud-Est asiatico con la reporter: “Ad emergere nel racconto è il caleidoscopio di anonimi personaggi dell’estremo Oriente: contadini, pescatori, ranger nella giungla, persino santoni e stregoni di villaggi, ma anche impiegati colletti bianchi delle grandi megalopoli come Bangkok e ovviamente business men, senza dimenticare i bonzi, i monaci e i predicatori in genere soprattutto di Induismo e Buddhismo, oltre a preti cattolici e missionari, come Padre Virginio sulla sperduta isola di Palawan. E poi i bambini, giovanissimi e vivacissimi interpreti della gioia di vivere di queste terre, che nel libro appaiono in tutta la loro esuberanza e che sono un invito alla gioia e alla vita”.

Nel libro, “Spazio privilegiato è riservato alla natura: giungla intricatissima, fiumi vorticosi e cascate, piantagioni e risaie, atolli corallini dalle spiagge bianchissime, ma anche asfissianti contesti urbani di metropoli intasate dal traffico. E qui i protagonisti sono gli animali selvaggi, colti nella loro bellezza ancestrale: nella giungla di Sukau“. Secondo l’autore, “Capitolo a parte merita il Drago di Komodo, primordiale discendente dei grandi dinosauri, che vive solo a Komodo e Rinca, isole dell’Indonesia a est di Bali, che io e Virginia abbiamo guardato a tre metri di distanza!”.

Aristide Malnati: “Il nostro viaggio in onda anche in tv”

Nel libro, Aristide Malnati racconta l’Oriente con ironia e autoironia, che “Sono tra le principali cifre comunicative che abbiamo usato: prendiamo in giro e ci prendiamo in giro. “Vittima”, bonaria e consenziente, dei nostri strali letterari è Gabriele Ardemagni, il fido cameraman, che non si è tirato mai indietro e che ha filmato il drago di Komodo in tutti i suoi tre metri di forza selvaggia, ma che si è abbandonato anche ad abbondanti sperimentazioni gastronomiche, tra serpentelli e scorpioni fritti e diavolerie culinarie varie (in questo seguito da me, anche io gastronauta curiosissimo), suscitando l’ilarità dei nostri compagni di viaggio e il bonario rimbrotto di Virginia”.

Non solo un libro: andrà in onda anche uno speciale televisivo che racconterà i viaggi di Aristide Malnati e Virginia: “Abbiamo visitato un mondo che è il nostro mondo: nel libro lo abbiamo descritto e in “Storia e Misteri” lo abbiamo raccontato per immagini video. Presto andrà in onda uno Speciale, l’ennesimo, forse il più bello, sul Sud Est asiatico. Verranno ripescate immagini inedite delle foreste di Sandokan, atolli edenici e i loro spettacolari abitanti-amici animali; ci saranno città, villaggi, piste sterrate, contadini, pescatori, ranger, barcaioli, i templi induisti e buddhisti di Angkor. Un’avventura straordinaria, tra natura incontaminata e culture millenarie, in onda su Telenova nella prossima primavera assolutamente da non perdere”.











