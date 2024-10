Armando De Razza, chi è l’ex marito di Fioretta Mari: carriera tra musica e cinema

Armando De Razza e Ida Elena sono l’ex marito e la figlia di Fioretta Mari, la quale sarà oggi pomeriggio ospite nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo. L’attrice è stata sposata per anni con l’ex marito Armando che non è un volto così sconosciuto, essendo un celebre cantautore e attore. Nato a Roma nel 1955, ha iniziato con alcune esperienze a teatro per poi debuttare in televisione nel programma di Renzo Arbore International D.O.C. Club del 1989.

Proprio da quell’esperienza trovò ispirazione per il brano tormentone che lanciò la sua carriera discografica, Esperanza d’escobar, e che lo portò anche a calcare il palco del Festival di Sanremo 1990 nella sezione “Nuove proposte” con la canzone La lambada strofinera. Armando De Razza si è anche distinto come attore nel corso degli anni; è stato diretto da Jerry Calà ne Gli inaffidabili (1997), da Carlo Vanzina in Olé (2006) e anche da Fausto Brizzi nei film Maschi contro femmine (2010) e Femmine contro maschi (2011).

Ida Elena De Razza, figlia Fioretta Mari: “Ha fatto tanta gavetta…“

Fioretta Mari e l’ex marito Armando De Razza si sono separati dopo oltre 20 anni di matrimonio, ma l’attrice ammette che senza di lui non sarebbe diventata madre di sua figlia Ida Elena. “Non è stato felice ma lo rifarei anche domani pur di avere una figlia straordinaria come lei”, aveva confessato a ‘Tv Circle’, spiegando che i rapporti con l’ex marito sono diventati pacifici nel corso del tempo.

Ida Elena De Razza è invece la figlia di Fioretta Mari ed è una cantautrice e musicista. In un’intervista a Verissimo del febbraio 2023, l’attrice aveva ricordato la travagliata gravidanza: “Sono stata 9 mesi a letto perché rischiavamo di morire entrambe, ma rifarei tutto”. Inoltre, aveva sottolineato le difficoltà della figlia di scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlia di” in Italia: “È stata boicottata, faceva i provini e non la prendevano perché la ritenevano una raccomandata. È per questo motivo che si è trasferita all’estero, dove ha fatto la cameriera. Ha fatto tanta gavetta e ora è una cantante ammirata in tutto il mondo”.

