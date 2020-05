Armando Incarnato, lite con l’ex Jeanette a Uomini e Donne/ “Sette anni d’inferno”

Pubblicità

Lite infuocata a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e l’ex compagna Jeanette che, nel corso degli ultimi mesi, è stata una protagonista indiretta di Uomini e Donne. Gianni Sperti e Tina Cipollari, nei mesi scorsi, hanno accusato Armando di avere ancora una relazione con Jeanette nonostante la sua partecipazione al programma. Il cavaliere napoletano ha sempre negato portando in studio la stessa Jeanette per confermare la sua versione. Nelle ultime settimane, però, sul web, sono spuntate alcune foto secondo le quali Armando avrebbe trascorso il periodo della quarantena proprio con Jeanette. Nella puntata di Uomini e Donne del 27 maggio, Armando sarà invitato da Maria De Filippi ad accomodarsi al centro dello studio per affrontare definitivamente l’argomento. La discussione, però, sfocerà in una furiosa lite proprio con Jeanette.

Pubblicità

ARMANDO INCARNATO CONTRO L’EX JEANETTE: “DOPO SETTE ANNI ME LA RITROVO PURE QUA”

Dopo aver fatto accomodare al centro dello studio Armando Incarnato, Maria De Filippi mostrerà le foto che avrebbero scatenato nuovi rumors sul reale rapporto tra il cavaliere napoletano e l’ex Jeanette con cui avrebbe trascorso la quarantena. “Queste foto hanno fatto pensare a tutti che tu avresti passato la quarantena con lei”, dirà Maria De Filippi. In collegamento, Jeanette prenderà le distanze da Armando. “Ma chi ti vuole”, saranno le parole che dirà la donna e che faranno letteralmente infuriare Armando. “Dopo sette anni d’inferno me la ritrovo pure qua“, sbotterà duramente Incarnato lasciando, poi, furioso lo studio. Sarà un addio definitivo quello di Armando o tornerà nuovamente in trasmissione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA