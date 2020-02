Armando Incarnato/ Uomini e Donne, sfogo sui social: “pensate alla vostra vita”

Armando Incarnato continua a rispondere agli attacchi degli haters attraverso il proprio profilo Instagram. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha messo gli occhi su Valentina, la nuova e bellissima dama del dating show di canale 5, ha esortato i suoi haters a pensare alla propria vita. “Armando non ha tolto nulla dalle vostre tasche. Pensate alla vostra di vita che alla mia ci penso io”, scrive Incarnato che non ha alcuna intenzione di ignorare gli attacchi che continua a ricevere. Chiusa la frequentazione con Genny, dunque, Armando Incarnato ha dichiarato il proprio interesse per Valentina, una 37enne, mamma di una bambina e che è arrivata in trasmissione sperando di poter trovare l’uomo della sua vita. Sarà proprio Incarnato il principe azzurro che sta cercando?

ARMANDO INCARNATO, VALENTINA SARA’ LA DONNA GIUSTA?

Armando Incarnato è sicuramente uno dei cavalieri più discussi del trono over. Durante la stagione, ha già frequentato Veronica Ursida con cui ha successivamente chiuso la frequentazione per una serie di incompensioni ed è anche uscito con Roberta e Genny. Finora, però, non è ancora riuscito a trovare una donna con cui costruire una storia lontano dalla telecamere. La nuova dama Valentina sarà quella giusta? Pur conoscendo il passato di Armando, Valentina non chiude le porte ad un’eventuale conoscenza anche se il cavaliere napoletano dovrà lavorare molto per conquistare la sua fiducia. Nel frattempo, Armando dedica tutto il suo amore alla donna più importante della sua vita ovvero la figlia a cui, il giorno di San Valentino, ha dedicato un messaggio d’amore. Inoltre, con una Story, ha ribadito che la piccola Michelle è la cosa più bella della sua vita.





