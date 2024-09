Armando Incarnato e Mario Cusitore: furiosa lite a Uomini e donne

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre 2024, si è svolta una nuova registrazione delle puntate di Uomini e donne che vedremo presto in tv a partire da lunedì 23, giorno in cui prende il via la nuova edizione. Tra le anticipazioni emerse dalla registrazione e rivelate su Instagram dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, spicca senza dubbio la furibonda lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato che ha agitato gli animi in studio.

Lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato (che piange) ad Uomini e Donne/ Interviene Maria De Filippi

Nello specifico, in seguito alla lite, Armando avrebbe anche ricevuto una sonora ramanzina da Maria De Filippi; la conduttrice avrebbe preso le difese di Mario, invitando Incarnato a conoscere le dame in studio anziché attaccare continuamente il suo rivale, e lo stesso Armando sarebbe inoltre scoppiato a piangere. Ora, però, emergono nuovi dettagli sulla lite tra i due Cavalieri che ha animato lo studio e che il pubblico avrà presto modo di vedere in tv.

Uomini e Donne, Armando Incarnato ritorna ma spunta una segnalazione/ Il video compromettente a Napoli

Armando Incarnato in lacrime dopo la lite: “Ha raccontato la sua storia personale“

Nello specifico della lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore a Uomini e donne, nuovi dettagli sono stati rivelati sempre da Lorenzo Pugnaloni sulle sue Instagram stories. Nello specifico, tutto sarebbe nato a centro studio con Mario e due Dame da poco conosciute, Morena e Margherita, che hanno raccontato le rispettive uscite con il Cavaliere; in particolare, al termine dei racconti, Cusitore si sarebbe lamentato che spesso le ragazze in esterna agiscono in un modo mentre, quando sono in studio, tirano fuori i suoi difetti e si lamentano di lui.

Uomini e Donne, colpo di scena: Armando Incarnato scrive a Ida Platano/ “Tu sei una di quelle che…”

A quel punto sarebbe intervenuto Armando, che ha preso le difese delle Dame accusando il rivale di uscire con loro senza nutrire un reale interesse, e avrebbe anche tirato in ballo il tatuaggio che Mario aveva fatto per Ida Platano, chiedendogli se ce l’avesse ancora. Ed è lì che “lo accusa di essere lì solo per visibilità“. La lite sarebbe durata a lungo e, infine, Armando sarebbe scoppiato a piangere: al termine di un ballo, il Cavaliere “racconta la sua storia personale” e spiega che quando si sfoga contro qualcuno non è perché ce l’ha con lui, ma per cose che provava lui sul personale.