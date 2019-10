Armando Incarnato vs Roberta Di Padua/ Video Uomini e Donne: “Mi spoglio e…”

Scintille tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua. Dopo aver avuto una breve frequentazione nella scorsa stagione del trono over di Uomini e donne, il cavaliere e la dama sono soliti scambiarsi frecciatine, anche abbastanza velenose. Durante una sfilata femminile, Armando aveva criticato la scelta dell’abito di Roberta non considerandolo adatto al suo fisico. “E’ cambiata un po’ lei dall’anno scorso, fisicamente“, aveva chiesto Armando. “Si, ho messo qualche chilo“, era stata la risposta di Roberta che aveva promesso di aspettare Armando al vaglio per commentare la sua prestanza fisica. In occasione della sfilata maschile dal titolo “Chi è più dotato di un fascino irresistibile“, Roberta si aspettava di vedere in passerella anche Armando il quale, tuttavia, scosso dal triangolo con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ha preferito non partecipare, ma a Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

ARMANDO INCARNATO CONTRO ROBERTA DI PAUDA: “SE VUOI MI SPOGLIO E…”

Roberta Di Padua, con la paletta del voto, nelle anticipazioni di Witty Tv, era pronta a giudicare il fisico e il fascino di Armando Incarnato. Dopo aver saputo della sua scelta di non partecipare alla sfilata maschile, Roberta lancerà una frecciatina ad Armando. “Come mai Armando non ha fatto la sfilata? Stavo aspettando questo momento io...”, dirà Roberto provocando la pronta reazione del cavaliere. “Per lennesima volta, secondo me, io sono stato usato” – risponderò Armando facendo riferimento alla situazione con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Poi, rivolgendosi a Roberta, aggiungerà: “lei ha fatto una domande ed io le sto dando una risposta. Se vuole, la signorina, io vado dietro, mi spoglio e sfilo come hanno fatto tutti quanti gli altri“. La proposta di Armando sarà naturalmente accettata da Roberta: Armando, dunque, si presenterà in passerella sfoggiando il suo fascino. Riuscirà a conquistare il parterre femminile? Cliccate qui per vedere il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA