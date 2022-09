Arthur al Liverpool: addio alla Juventus/ Calciomercato news: prestito, oggi visite

Il calciomercato della Juventus si potrebbe chiudere con il botto… in uscita. Proprio così perchè la dirigenza della Vecchia Signora sta cercando di piazzare gli esuberi in rosa e fra questi spicca senza dubbio Arthur Melo. Il nazionale brasiliano era sbarcato a Torino nell’estate di due anni fa, senza però riuscire a ripetere quanto di buono fatto vedere in maglia Barcellona, di conseguenza dopo sole due stagioni la sua permanenza all’Allianz Stadium sembra giunta al termine. Numerose le squadre che hanno messo gli occhi sul calciatore sudamericano ma nelle ultime ore, un po’ a sorpresa, è spuntato il Liverpool.

Stando a quanto fatto sapere da Sky Sport e Tuttosport, l’agente del calciatore, Pastorello, avrebbe trovato un accordo con i Reds, di conseguenza nelle prossime ore Arthur dovrebbe imbarcarsi per un volo destinazione Merseyside per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto. Alla Juventus l’ex blaugrana è costato 7 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che aveva spaventato i molteplici acquirenti, a cominciare da portoghesi dello Sporting Lisbona, arrivando fino al Nizza, ma evidentemente non gli inglesi di Klopp, a dimostrazione di come in Premier League siano abituati ad altre finanze.

ARTHUR AL LIVEPOOL, CALCIOMERCATO NEWS: IL RENDIMENTO NELLA JUVENTUS

Una trattativa che fa felice la Juventus e nel contempo anche lo stesso centrocampista, bisognoso di trovare una squadra con cui giocare con continuità per poter conquistare la maglia della nazionale brasiliana del commissario tecnico Tite, in vista dell’appuntamento Mondiale che si terrà il prossimo inverno in Qatar.

Arthur, se tutto andrà come previsto, lascerà la Juventus dopo aver disputato 42 partite in Serie A e aver realizzato un gol. 13 invece le partite di Champions League, con l’aggiunta di sei in Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Un rendimento senza dubbio non eccelso, soprattutto viste le aspettative che vi erano nei confronti del 26enne cresciuto fra le fila del Gremio.

