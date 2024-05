Artur Dainese e Karina Sapsai sempre più complici all’Isola/ Khady lo punge: “Ha spostato le sue attenzioni…”

Artur Dainese e Karina Sapsai sempre più vicini all’Isola dei Famosi 2024

All’Isola dei Famosi 2024 sembra essersi instaurata una complicità non indifferente tra Artur Dainese e Karina Sapsai. Lo sbarco della nuova naufraga in Honduras, con tanto di ruolo da leader negli ultimi giorni, ha attirato le attenzioni del modello e tra i due si è subito creata un’importante affinità. Come rivela una clip mostrata ieri sera in puntata, i due si sono parecchio avvicinati, spesso scambiandosi confidenze e chiacchiere intime, pur assicurando entrambi che tra loro c’è solo una semplice amicizia.

Tuttavia il loro avvicinamento ha suscitato alcune reazioni in Khady Gueye, al punto che Vladimir Luxuria le ha chiesto se fosse gelosa del loro rapporto. “No, anche perché è stato evidente il divorzio tra me e Artur di due settimane fa“, ha ammesso la modella. Con Artur aveva infatti creato un rapporto di amicizia, presto smorzato dalle dichiarazioni di Dainese, che ha ammesso che non avrebbe problemi a tradire un’amica nel gioco pur di andare avanti e vincere.

Khady Gueye punge Artur Dainese: “Ha spostato le sue attenzioni…“

Artur Dainese, nonostante la frattura con Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024, ammette: “Però siamo sempre amici“. Il dibattito si consuma in un clima indubbiamente scherzoso, anche se la modella solleva una piccola polemica punzecchiandolo: “Sono felice che abbia spostato le sue attenzioni su Karina, sono felice per loro“. A quel punto interviene la stessa Karina Sapsai, che descrive il legame venutosi a creare con Artur Dainese: “Mi trovo bene come amico, chiacchieriamo, parliamo anche in russo, ma siamo amici. Non c’è niente di più“.

Dainese conferma quanto detto dalla compagna di viaggio e, su curiosità di Vladimir Luxuria, rivela da quanto tempo non ha una relazione sentimentale con una donna: “Ho avuto frequentazioni, ma di essere fidanzato serio forse da 10 anni“. E aggiunge, ironico: “Sono una persona molto difficile di carattere, devo scavare in là per capire…“.











