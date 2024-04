Artur Dainese e Khady Gueye prima coppia dell’Isola dei Famosi 2024?/ “Sono sempre più vicini”

Artur Dainese e Khady Gueye, flirt all’Isola dei Famosi 2024? L’indizio

All’Isola dei Famosi 2024 starebbe nascendo il primo flirt. Il gossip arriva dai canali ufficiali del reality, che mettono in luce un’avvicinamento sempre più importante tra due concorrenti: Artur Dainese e Khady Gueye. I due naufraghi sarebbero apparsi molto vicini negli ultimi giorni, come d’altronde testimoniato dagli scatti pubblicati dalla produzione e provenienti dall’Honduras. Le foto in questione mostrano Khady e Artur intenti a chiacchierare e sempre molto vicini nel corso della giornata.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono?/ Due in arrivo: si ‘pesca’ dal Grande Fratello?

“Sono sempre più vicini”, scrive d’altronde la stessa produzione a corredo di una foto, come fa notare Fanpage. Una frase che fa chiaramente intendere che questa amicizia nata all’Isola dei Famosi 2024 potrebbe presto diventare qualcosa di più. “Momento di spensieratezza per Artur e Khady…” è invece la didascalia di un altro scatto che li vede complici.

Lidia e Felice, chi sono i genitori di Joe Bastianich/ Il libro dedicato al padre ‘Le regole del successo’

Artur Dainese e Khady Gueye sempre più vicini all’Isola: amicizia o qualcosa in più?

Sono varie le foto che vedono Artur Dainese e Khady Gueye protagonisti e che raccontano di un rapporto in crescita all’Isola dei Famosi 2024. È chiaro che, al momento, è presto per parlare di amore o di coppia, tuttavia le premesse per un flirt, a quanto pare, ci sono tutto. L’argomento potrebbe d’altronde stuzzicare Vladimir Luxuria, che potrebbe dunque decidere di approfondirlo nel corso della nuova diretta dell’Isola. Come replicheranno i due interessati?

Un argomento che di certo verrà toccato nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, e che riguarda anche Artur Dainese, è la squalifica di Francesco Benigno, a quanto pare seguita ad una lite col naufrago prima citato. Si è infatti scatenato un vero e proprio caso, con accuse importanti da Benigno e replica della produzione dell’Isola dei Famosi. Non resta che scoprire come interverranno Valdimir Luxuria e lo stesso Artur nella vicenda.

Francesco Benigno choc: “Elenoire Casalegno sarà querelata!”/ “Ecco cosa mi aveva detto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA