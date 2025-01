Ieri sera, 11 gennaio, è tornata la classica sfida degli Ascolti Tv del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. Sul primo canale ha debuttato la nuova edizione di Ora o mai più, storico programma condotto in passato da Amadeus, ora affidato a Marco Liorni. Su Canale 5, invece, Maria De Filippi ha dato il via alla nuova stagione di C’è posta per te. Da anni considerata “la regina del sabato sera”, Maria ha visto il suo primato vacillare di recente, complice il grande successo di Ballando con le stelle, che, lo scorso autunno, ha superato più volte Tu si que vales in termini di ascolti. Ma chi ha vinto ieri la gara degli ascolti tra i due programmi?

Ebbene, la sfida di sabato 11 gennaio non ha avuto storia: la De Filippi ha stravinto, praticamente doppiando Marco Liorni. La prima puntata di C’è posta per te ha fatto il botto, portando a casa 4.833.000 spettatori e il 31,3% di share. Numeri pazzeschi che Mediaset con altri programmi, come Grande Fratello o Io canto, può solo sognare. Ora o mai più, invece, si è fermato al secondo posto, radunando 2.693.000 spettatori e il 18,2% di share. Un risultato discreto, ma niente a che vedere con il successo della “regina del sabato sera“.

Ascolti Tv sabato 11 gennaio: Maria De Filippi vola con “C’è posta per te”, ma Marco Liorni con “Ora o Mai più” tiene il passo

Nonostante l’inarrestabile De Filippi, Marco Liorni è riuscito a difendersi dignitosamente. Pur avendo raccolto la metà degli spettatori dello show di Canale 5, il programma ha ottenuto ascolti discreti, in linea con altri show di Rai 1 che in passato hanno sfidato Maria, come Tali e Quali di Carlo Conti. Va anche considerato che si trattava del debutto di Liorni alla guida dello show, trasmesso in diretta, a differenza del registrato C’è posta.

Certo, replicare il successo di Milly Carlucci con Ballando con le stelle sarebbe stato il sogno, ma Liorni può comunque dirsi soddisfatto. È importante ricordare che C’è posta non è un programma qualunque, ma un autentico fenomeno della TV italiana, probabilmente il più amato tra quelli firmati dalla De Filippi. Al contrario, Tu si que vales si è sempre dimostrato il punto debole tra i format della Fascino e ha faticato particolarmente quest’anno, trovandosi a competere con un’edizione straordinaria di Ballando, con un cast stellare selezionato dalla Carlucci. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà quest’avvincente sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 nelle prossime settimane.