Pagelle C’è Posta per Te 2025, nonna “Pingu” e nonno “Orso” conquistano Canale 5

Si è partiti con lacrime a go-go con la nuova edizione di C’è Posta per Te 2025. Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno nel programma più commovente di Canale 5 raccontandoci storie incredibili con la sua solita capacità narrativa che farebbe venir voglia a chiunque di ascoltarla per ore e ore. Ebbene, tra pianti, risate e qualche goccia di rabbia, passiamo alle Pagelle di C’è Posta per Te 2025 e vediamo cos’è successo e come se la sono cavata gli ospiti di stasera.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon spoilera la scelta?/ "Gianmarco o Ciro? L'età non conta"

Tra le storie che hanno colpito di più il pubblico spicca sicuramente quella dei dolci nonni di Enza. O meglio, nonna “Pingu” e nonno “Orso”, come li chiama lei. Due persone che hanno affrontato turbini e tempeste per far crescere la nipote tolta dalla famiglia, con tanto di mancanza di luce e gas per via della difficile situazione economica in cui versavano quando Enza era ancora una bambina. Eppure, quello che non è mai mancato è l’amore. Questa storia ha commosso tutti ed è arrivata dritta al cuore a ricordarci cos’è davvero importante. Cara Enza, anche tu come i nonni, voto 10!

C'è posta per te 2025, 1a puntata/ Diretta e storie: Dusan Vlahovic, sorpresa ai nonni di Enza

Ma vogliamo parlare di Dusan Vlahovic? Nelle nostre Pagelle di C’è Posta per Te 2025 non possiamo fare a meno di dare un voto anche a lui, che oltre ad essere un bravo calciatore si è dimostrato anche un’ottima persona. Particolarmente apprezzato, il gesto di non firmare assegni ma di regalare una vacanza in crociera ai due nonni, felicissimi di poter vedere Barcellona. Dusan Vlahovic? Voto 9!

Pagelle C’è Posta per Te 2025, Katia in lacrime e Denny contento per Maria De Filippi

Continuiamo le Pagelle C’è Posta per Te 2025 con il personaggio più controverso di questa puntata, andata in onda durante la sera di sabato 11 gennaio 2025. Stiamo parlando di Denny, un giovane che non ha mai dimenticato il dolore provato dopo che la sua mamma, Katia, ha lasciato papà per mettersi con un altro. Ecco, per lui è stato un gesto impossibile da perdonare. Busta chiusa per la madre che non ha potuto avere una seconda occasione.

Uomini e Donne, Mary rompe il silenzio dopo la puntata/ "Perché ho deciso di dire la verità su Michele"

Come possiamo giudicare una vita piena di ferite, dolori e incomprensioni? Sebbene Maria De Filippi abbia provato a fargli notare che nella vita tutti sbagliano e che è difficile confessare a un figlio di non amare più suo padre, per Denny non c’è stata possibilità. Si è dimostrato irremovibile e sicuro della sua posizione, intanto mamma Katia soffriva tra le lacrime accanto al compagno Donato. Denny? Voto 5 e mezzo. L’orgoglio gioca la sua parte, ma chissà che fuori dal programma non abbia pensato al dolore della madre…intanto si è goduto la conoscenza con Maria De Filippi!

Lina a C’è Posta per Te 2025, il flop della seconda occasione per Alessandro

Cara Lina, hai sbagliato tutto dall’inizio! Quando ci si ama ci si deve fidare, ma in ogni caso mai controllare il cellulare del fidanzato o della fidanzata. Per quale motivo? Innanzitutto è reato, se vogliamo proprio essere precisi e puntigliosi. In secondo luogo, stai ammettendo a te stessa di non fidarti del tuo partner e in tal caso forse è meglio scappare a gambe levate. Ad ogni modo, il povero Alessandro non è stato proprio un santo, beh, no! Anche lui faceva come si suol dire il “furbetto” con altre ragazze per colmare un po’ di vuoti che sentiva durante la relazione con Lina. Insomma, un rapporto basato sulla fiducia e sulla sincerità! Eppure la ragazza ha deciso di aprire la busta e ri-tuffarsi in una relazione tutt’altro che sana. Questo il vero flop di questa sera a C’è Posta per Te 2025. Lina, voto 2: amor proprio!