Ascolti tv prima serata serata Sanremo 2023: 62,4% di share/ +8% rispetto al 2022

Sono arrivati pochi minuti fa gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, e i numeri sono a dir poco interessanti. Come comunicato da Storie Italiane, in diretta su Rai Uno: “Abbiamo i dati del Festival: 62.4 per cento di share, con 10 milioni e 757 di spettatori, un dato eclatante, quasi otto punti in più dell’anno scorso che era il 54 per cento”. I giornalisti in collegamento hanno commentato: “Che fosse un festival dei grandi numeri lo si è visto anche quando Chiara Ferragni ha postato la foto di Amadeus e il suo profilo è cresciuto di 300mila follower in pochi secondi. un successo transgenerazionale, per giovani e grandi, il monologo della Ferragni sarà stato sicuramente un momento altissimo da quel punto di vista, la lettera a lei bambina è stato pazzesco”.

Conferenza stampa Sanremo 2023/ Diretta streaming 8 febbraio: attesa per la Fagnani

Davide Maggio ha aggiunto: “Un dato clamoroso, non me lo aspettavo nemmeno nella più rosea dellE situazioni, un dato di quasi 8 punti superiore a quello dell’anno scorso. Rispetto all’anno scorso Auditel ha modificato la rilevazione, con la nuova rilevazione Sanremo avrebbe fatto l’anno scorso il 57.8%, quindi il 62.4 è un dato totalmente inaspettato e incredibile”.

Chiara Ferragni, monologo a Sanremo 2023 contro l'ex Riccardo Pozzoli?/ Frecciatina…

SANREMO 2023, ASCOLTI PRIMA SERATA: I CONFRONTI CON GLI ALTRI ANNI

Ed in effetti i numeri parlano chiaro, gli ascolti del 73esimo Festival di Sanremo sono stati super, tenendo conto che l’anno scorso lo share fu del 54.7 per cento con 10milioni e 911mila spettatori. La prima parte, quella delle ore 21:23 era stata seguita da 13 milioni 805 mila spettatori, pari al 54,5% di share, mentre la seconda parte, dalle 23:00 fino alla fine, era stata vista da 6 milioni 412 mila spettatori, con una punta del 55,4% di share.

Si tratta di numeri che erano stati superiori a quelli del 2021, visto che la prima puntata aveva registrato il 46.6% con 8 milioni e 363 mila spettatori. Infine i dati del 2020, quando Amadeus era tornato sopra i 10 milioni, precisamente 10.058.000 di media, ma con il 52.2 per cento di share. La prima parte della puntata inaugurale era stata seguita da 12 milioni e 480mila spettatori con il 51.24 per cento di share, mentre la seconda con 5 milioni 698 mila spettatori, e il 56,22% di share.

Valerio Scanu stronca Blanco: "Vergognati"/ "Il successo ti ha dato alla testa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA