Asia e Salvatore, chi sono i figli di Franco Riacciardi?/ I loro rapporto e i social

Franco Ricciardi e le dichiarazioni sui figli Asia e Salvatore

Franco Ricciardi (Francesco Liccardo) è un cantautore italiano e a breve sarà uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In per parlare della sua carriera, della sua vita e del suo nuovo singolo: “Je”. Il cantante nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con grandi artisti del panorama italiano come: Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Jack La Furia, Clementino, Luchè e molti altri artisti, in più a coronare la sua esperienza nel mondo della musica è stato soprattutto il David di Donatello, vinto nel 2014 per “la miglior canzone originale” con il brano “A verità”.

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Balla nonostante l'infortunio "Per rimanere in gara"

Della vita privata del cantautore si sa ben poco eppure sappiamo che per lui la cosa più importante in assoluto sono i suoi figli. Il cantante non è sposato eppure durante un’intervista a La Repubblica aveva dichiarato di avere due figli che si chiamano Salvatore e Asia. Entrambi i suoi figli amano la musica, in particolare Salvo suona la chitarra, mentre Asia ama il basso. La figlia di Ricciardi ha compiuto 18 anni nell’estate del 2021 e per l’occasione il cantante aveva pubblicato un post su Instagram scrivendo: “L’ammore mio fà diciott’ann'”.

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Carolyn: "Grande sintonia tra voi"

Asia e Salvatore, i figli di Franco Ricciardi e il viaggio in Spagna

Sebbene Franco Ricciardi sia molto riservato in merito alla sua vita privata e a quella dei suoi figli, sia lui che Asia e Salvatore hanno un profilo pubblico su Instagram e a volte postano o inseriscono all’interno delle Instagram Stories dei bei momenti insieme. Il profilo Instagram di Asia (asia_liccardo) contiene pochi post, tutti in stile streetwear con sfondi paesaggistici o artistici; all’interno delle sue storie in evidenza invece, Asia ha inserito alcuni dei momenti più belli del viaggio in Spagna fatto recentemente insieme al fratello Salvatore, con cui si evince abbia un bel rapporto.

Bruno Vespa: "Francia, posizione sui migranti? Insostenibile"/ "I dati dicono che..."

Salvatore invece (su Instagram: hisalvo) è un amante della musica, del cibo, degli animali e dei viaggi e tra i suoi amori più grandi sembra esserci la chitarra elettrica. Come si evince anche dalla sua bio su Instagram, Salvatore fa parte di una band musicale e spesso ama creare basi musicali al pc, che il padre Franco ha spesso commentato con frasi motivazionali come: “Avanti!”. Se c’è una cosa che risulta evidente da entrambi i profili social dei figli di Franco Ricciardi, è proprio il fatto che lui spende sempre qualche parola o emoticon affettuosa sotto i post dei suoi figli e da questo possiamo dedurre che sia un padre molto presente e affettuoso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA