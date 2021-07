Atalanta, calendario Serie A 2021-22/ Partite e prima giornata: niente derby al via!

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2021-22: OGGI IL SORTEGGIO

Questa sera il sorteggio ci svelerà il calendario della Serie A 2021-22 per l’Atalanta: la squadra di Gasperini come i suoi numerosissimi tifosi sono impazienti di conoscere le prossime partite e l’avversario della prima giornata e ovviamente noi con loro. Ormai non manca molto all’inizio del nuovo campionato della Serie A: la Lega infatti ha già diramato le prime date che caratterizzeranno la stagione 2021-22, rivelando che è stato fissato per domenica 22 agosto 2021 il primo turno (la chiusura è prevista invece per il 22 maggio 2022). Manca dunque circa un mese al via del campionato della Serie A e la Dea, che pure sarà protagonista in Europa, si sta già preparando con cura. Nonostante i tanti impegni con le nazionali occorsi nelle ultime settimane, a Bergamo Gasperini si è già messo al lavoro con i “superstiti”: dopo il terzo posto centrato solo l’anno scorso in Serie A e gli ottavi di finale raggiunti in Champions league, i nerazzurri vogliono ancora di più. Specie in Europa dove la Dea negli ultimi anni sta regalando davvero grandi emozioni: per la prossima stagione i bergamaschi poi partiranno direttamente dalla fase a gironi del primo trofeo UEFA per club.

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2021-22: CHI È L’AVVERSARIA DELLA PRIMA GIORNATA?

In vista di una stagione bollente, siamo dunque curiosi di scoprire come si comporrà il calendario dell’Atalanta per la Serie A 2021-22, con tutte le partite, con un occhio di riguardo alla prima giornata: chissà quale sarà il primo rivale della Dea!. Solo il sorteggio di questa sera ce lo dirà, ma pure possiamo già oggi fissare alcune indicazioni importanti. Da regolamento infatti, nel primo turno del campionato della Serie A 2021-22 non potranno essere programmati dei derby: dunque non avremo Atalanta-Milan o Atlanta-Inter nella prima giornata della stagione. Non solo: al solito non sarà possibile per la prima o l’ultima giornata, fissare per l’Atalanta (come per gli altri club naturalmente) lo stesso avversario delle precedenti stagioni.

Dunque la Dea sicuramente per il calendario 2021-22 della Serie A non avrà, alla prima giornata, la sfida contro la Lazio (dove pure ricordiamo la bella vittoria nerazzurra col risultato di 4-1). Queste però sono solo alcune direttive di massima: solo il sorteggio dissiperà ogni dubbio. Attendiamo dunque la cerimonia per scoprire come si comporrà il calendario della Serie A 2021-22 per l’Atalanta, con partite e l’avversario della prima giornata.

