ATALANTA IN SEMIFINALE SE/ I risultati utili in Europa League (oggi 18 aprile 2024)

ATALANTA SI QUALIFICA SE: RISULTATI A FAVORE

L’Atalanta stasera affronterà il Liverpool nei quarti di Europa League dopo il 3-0 dell’andata che ha messo KO gli uomini in rosso di Jurgen Klopp. Per la Dea quindi si tratta di una partita facile in cui basta non perdere con tre gol di scarto o più, in caso si andrebbe ai supplementari per le reti segnate oppure in definitiva si uscirebbe.

Per evitare ciò però basta una gara attenta come quella che i nerazzurri sanno fare, anche contro il Verona si sono lasciati un po’ andare in campionato. Non è imprevedibile nemmeno una vittoria, magari di misura. Ma adesso immergiamoci nel clima del match. (agg. Gianmarco Mannara)

Dopo il trionfo, bisogna completare l’opera per vedere l’Atalanta che si qualifica alla semifinale di Europa League: stasera alle ore 21.00 infatti il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà Atalanta Liverpool per il ritorno dei quarti di finale e naturalmente tutti abbiamo ancora negli occhi il meraviglioso colpaccio per 0-3 di giovedì scorso ad Anfield Road, un capolavoro per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che resterà nella storia del calcio italiano. La situazione di partenza è quindi più che favorevole, ma naturalmente contro una squadra fortissima quale il Liverpool sarebbe un grave errore pensare che la pratica sia già chiusa.

Intanto possiamo già fare i complimenti all’Atalanta, che in ogni caso se li merita per l’ennesimo cammino di altissimo livello nelle Coppe europee, un fatto che sembra essere diventato quasi normale nel lungo “regno” di Gasperini ma che non è affatto tale se si considera tutta la storia della società bergamasca. L’Atalanta inoltre è ancora in corsa su tre fronti, Coppa Italia compresa, anche se questo a volte comporta fatalmente dei rallentamenti, come nella partita di lunedì sera contro il Verona. Adesso però importa solo quanto accadrà oggi, andiamo allora a scoprire in che modo l’Atalanta si qualifica alla semifinale di Europa League…

ATALANTA SI QUALIFICA SE… ECCO I RISULTATI CHE VANNO BENE AI NERAZZURRI!

Analizzare i risultati utili è naturalmente un esercizio molto piacevole, perché dopo il capolavoro dello 0-3 ad Anfield Road con la doppietta di Gianluca Scamacca seguita dal gol di Mario Pasalic, ci sono moltissime combinazioni che permetteranno di vedere l’Atalanta che si qualifica alla semifinale di Europa League. Naturalmente i nerazzurri otterrebbero questo prestigioso traguardo in caso di un’altra vittoria (che completerebbe una settimana davvero trionfale) e con ampio e rassicurante margine anche in caso di pareggio.

Evidentemente però un vantaggio di tre gol consentirebbe all’Atalanta di qualificarsi per la semifinale di Europa League anche in caso di sconfitta con uno oppure due gol di scarto, anche se con qualche brivido in più, ed è chiaro che pure un ko con tre gol di scarto lascerebbe ancora aperta una possibilità, perché si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, se necessario. Infine, solo una sconfitta con quattro o più gol di scarto sancirebbe subito l’eliminazione dell’Atalanta. La base di partenza è la migliore possibile, il sogno è ad un passo anche se il Liverpool sa bene come rimontare situazioni apparentemente disperate nelle Coppe…

