DIRETTA/ Atalanta Verona video streaming tv: dominio della Dea in epoca recente (Serie A, 15 aprile 2024)

L’Atalanta ha avuto il sopravvento negli ultimi incontri di Serie A contro l’Hellas Verona, vincendo otto delle ultime undici partite (1 pareggio, 2 sconfitte). Questo successo è un netto miglioramento rispetto alle sette partite precedenti in cui non era riuscita a vincere contro gli scaligeri (2 pareggi, 5 sconfitte). L’Hellas Verona ha ottenuto risultati positivi in due delle ultime tre trasferte di Serie A contro l’Atalanta, evitando la sconfitta in cinque delle ultime otto partite fuori casa contro la squadra bergamasca (3 vittorie, 2 pareggi). L’Atalanta ha avuto alti e bassi nelle ultime sei partite di campionato (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte), dopo un inizio di girone di ritorno promettente con cinque vittorie consecutive.

Nonostante una serie di quattro sconfitte esterne consecutive, l’Hellas Verona è riuscito a rimanere imbattuto in tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1 vittoria, 2 pareggi). Tuttavia, nel complesso, solo Sassuolo e Frosinone hanno perso più partite in trasferta rispetto agli scaligeri nel corso della stagione (10 sconfitte). L’Atalanta ha dimostrato una forte performance nelle ultime otto partite casalinghe di campionato, vincendone sette e segnando in media 2.8 gol a partita. Tuttavia, questa serie positiva è stata interrotta dalla sconfitta contro il Bologna nell’ultimo match disputato al Gewiss Stadium il 3 marzo scorso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ATALANTA VERONA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sara l’imbarazzo della scelta in questo posticipo per vedere da casa la diretta di Atalanta Verona che potremo vedere sia dall’abbonamento di Dazn che da quello di Sky. Sono poche le scuse per non vedere questa partita, e saranno in molti a farlo dopo l’exploit dei bergamaschi a Liverpool. Se siete fuori con amici o ancora in ufficio nel primo giorno della settimana allora potrete facilmente collegarvi col cellulare alla diretta streaming di Atalanta Verona con l’app di Dazn e con Sky Go.

ATALANTA VERONA: TRA EUROPA E SALVEZZA!

Atalanta Verona, in diretta lunedì 15 aprile 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta ha avviato la stagione con l’ambizione di lottare per un posto in zona Champions, un obiettivo che sembra alla portata dei bergamaschi. Attualmente, la squadra di Gasperini si trova al sesto posto in classifica con 50 punti, a otto punti dal quarto posto e a cinque punti dal quinto posto, anche se ha una partita da recuperare. Nell’ultima giornata hanno subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Cagliari.

L’Hellas Verona mira alla salvezza dopo aver rischiato la retrocessione lo scorso anno. Gli scaligeri hanno garantito la permanenza in Serie A battendo lo Spezia nello spareggio. La squadra di Baroni sta attraversando un momento difficile, anche a causa di alcune questioni societarie che hanno portato a dolorose partenze durante il mercato di gennaio. Attualmente, i gialloblu si trovano al quartultimo posto in classifica con 27 punti, con un margine di un punto sul terzultimo posto. Nell’ultimo turno hanno perso per 2-1 in casa contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Chissà come saranno oggi le probabili formazioni della diretta Atalanta Verona, soprattutto è curioso capire come gasperini deciderà di regolarsi a soli tre giorni dal ritordo di Europa League contro il Liverpool. Farà tanto turnover? Sicuramente il Verona di baroni non farà sconti, anzi proverà a trovare qualsiasi pertugio per mettere il muso avanti e raccimolare punti salvezza fondamentali. Il tecnico degli scaligeri sicuramente adotterà un modulo collaudato, il 4-3-2-1 con in porta Montipò; la difesa a 4 che vede in campo Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; un trio fantasia e forza in mezzo al campo con Dudae e Dani Silva, che proverà a stupire grazie all’estro di Suslov; infine due fantasisti Folorunsho e Noslin dietro alla punta Bonazzoli.

Sul fronte Atalanta è difficile prevedere un 11 titolare. Quel che pare ovvio è che per forza Gasperini dovrà far rifiatare alcuni protagonisti della sera di Coppa senza però sottovalutare il Verona. L’unica cosa su cui mettimamo la mano sul fuoco è il mosulo 3-4-2-1. In posrta dovrebbe essere confermato Carnesecchi; difesa titolare con Toloi, Djimsiti, Kolasinac; unici veri campi in attacco dove a riposare sarà Scamacca e il centrocampo. Vedremo se Lookman e Koopmeiners verranno risparmiati almeno inizialmente…

QUOTE ATALANTA VERONA, SU CHI PUNTARE?

Attenti alle eventuali scommesse sulla diretta Atalanta Veroma, a guardare anche le quote di Snai, sono quelle che danno meno soddisfazioni e che spesso racchiudono insidie e sorprese. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

