Atletico Madrid si qualifica in semifinale se/ Champions League, risultati contro Dortmund (16 aprile 2024)

ATLETICO MADRID SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE: STASERA A DORTMUND

Stiamo per scoprire se l’Atletico Madrid si qualifica alla semifinale di Champions League: l’appuntamento è al Signal Iduna Park, alle ore 21:00 di martedì 16 aprile si gioca Borussia Dortmund Atletico Madrid e i Colchoneros hanno un leggero vantaggio nella doppia sfida contro i tedeschi. La partita di andata, disputata lo scorso mercoledì, è infatti terminata 2-1 in favore dell’Atletico Madrid; a dire il vero però Diego Simeone ha rammarico per come sia andata, perché la sua squadra ha dominato le prime fasi e avrebbe anche potuto segnare più gol, ma nel secondo tempo è calata e Sebastien Haller ha riaperto il discorso qualificazione.

Anzi: nel finale il Borussia Dortmund ha colpito due traverse e ha dunque sfiorato il pareggio. Adesso, l’Atletico Madrid ha margine per qualificarsi alla semifinale e ha due risultati utili a disposizione, ma va a giocare in uno stadio caldissimo e contro una squadra in fiducia. Per tornare in semifinale i Colchoneros dovranno giocare una grande partita, ritrovando quello spirito difensivo che aveva permesso loro di fare epoca e, nel concreto, raggiungere due finali di Champions League in tre anni. Vedremo come andranno le cose in campo tra poche ore…

I RISULTATI UTILI ALL’ATLETICO MADRID: SI QUALIFICA SE…

Abbiamo già visto che per qualificarsi alla semifinale di Champions League l’Atletico Madrid ha due risultati utili a disposizione: naturalmente si tratta di vittoria e pareggio, perché in questo caso il Borussia Dortmund sarebbe dietro nella differenza reti del doppio confronto. Si tratta di un vantaggio non da poco, e da sfruttare: se c’è una squadra che sa imbrigliare l’avversaria questa è l’Atletico Madrid, anche se negli anni ha cambiato modo di giocare adattandosi alla realtà dei fatti, e dunque concede qualcosa in più pur avendo migliorato sul piano offensivo. In caso di vittoria del Borussia Dortmund invece bisognerebbe valutare: un gol di scarto porterebbe il quarto di Champions League ai tempi supplementari – e magari ai rigori – perché la regola sui gol segnati in trasferta non esiste più.

Con due gol di margine, a favore del Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid sarebbe eliminato e questa, essendo che si gioca al Signal Iduna Park e i tedeschi hanno già dimostrato il loro valore, è certamente una possibilità concreta. È quasi tutto pronto allora per scoprire se l’Atletico Madrid si qualificherà alla semifinale di Champions League, per Simeone e la sua squadra, partiti sotto traccia quest’anno, sarebbe davvero un colpo non indifferente.











