DIRETTA/ Atletico Madrid Borussia Dortmund video streaming tv: è il settimo incrocio (Champions, 10 aprile)

Cosa ci possono dire i precedenti a margine della diretta di Atletico Madrid Borussia Dortmund? In totale ne contiamo sei, sempre in Champions League o Coppa dei Campioni: gli ultimi quattro sono andati in scena nella fase a gironi, due di questi in quel 1996-1997 in cui i gialloneri avevano poi vinto il titolo mentre ci sono due sfide proprio nei quarti di finale ma addirittura nel 1965-1966, dunque poco indicativi. Ad ogni modo, quella volta la qualificazione se l’era presa il Borussia Dortmund che dopo il pareggio per 1-1 nella capitale spagnola aveva vinto 1-0 in casa; in generale invece possiamo registrare tre vittorie tedesche a fronte di due dei Colchoneros.

L’ultima in Spagna è del novembre 2018 ed eravamo già al Civico Metropolitano, decisa dai gol di Saul Niguez e Antoine Griezmann. Il Borussia Dortmund dal canto suo aveva vinto 4-0 all’andata, ed è riuscito a vincere in casa dell’Atletico Madrid una sola volta: era l’ottobre 1996 e di conseguenza si giocava ancora al Vicente Calderon, vecchia casa dei biancorossi ora demolita. Eravamo appunto nel girone: sulla strada verso la vittoria della prima e finora unica Champions League nella sua storia, il club tedesco aveva centrato i tre punti con un gol realizzato al 51’ minuto da Stefan Reuter, lui come Jurgen Kohler, Julio Cesar, Andy Moeller e Paulo Sousa ex della Juventus poi battuta in finale. (agg. di Claudio Franceschini)

ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Va ricordato che la diretta tv di Atletico Madrid Borussia Dortmund è garantita, per tutti gli abbonati, dai canali di Sky Sport: come sempre la televisione satellitare fornisce le grandi sfide di Champions League sui canali del pacchetto Sport, appuntamento riservato ai clienti per questa andata dei quarti di finale con la possibilità consueta di avere accesso alle immagini dal Civico Metropolitano anche in diretta streaming video. In questo caso l’opzione è tripla: c’è l’applicazione Sky Go per i clienti del satellite, ma anche la piattaforma Now Tv così come il portale Infinity Plus, sempre utilizzando apparecchi quali PC, tablet e smartphone.

ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: SIMEONE VUOLE LA SEMIFINALE

La diretta di Atletico Madrid Borussia Dortmund è in programma oggi mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00, per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024. Si tratta di una partita intrigante, e certamente equilibrata: difficile trovare una vera favorita nel doppio confronto, anche se possiamo dire che l’Atletico Madrid ha dimostrato grande carattere e qualità nell’eliminare l’Inter (ai rigori), cioè la finalista della passata stagione. Tuttavia, forse i Colchoneros non sono ancora a livello degli anni delle due finali; vero è anche che all’ultimo atto possono sicuramente tornare.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, i gialloneri una finale l’avevano giocata ancora nel 2013 (dopo il trionfo del 1997) e sicuramente sono stati fortunati nel sorteggio degli ottavi; hanno incrociato e fatto fuori il Psv, avversario non troppo ostico, ma va ricordato che nel girone il Borussia Dortmund si è piazzato davanti a Psg, Milan e Newcastle, riuscendo a cambiare passo dopo un inizio sotto tono. Una mina vagante la squadra di Edin Terzic, che nella diretta di Atletico Madrid Borussia Dortmund cercherà un risultato utile per poi chiudere i conti al Signal Iduna Park.

ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Atletico Madrid Borussia Dortmund Diego Simeone proporrà un 3-5-2. Indichiamo allora Oblak in porta e Witsel, ormai difensore a tutti gli effetti, con Gimenez e Reinildo davanti a lui. Nella folta mediana a cinque i Colchoneros dovrebbero proporre al pubblico amico dello stadio Metropolitano Llorente, Koke, De Paul, Barrios e Samuel Lino; In attacco Morata e Griezmann dovrebbero naturalmente essere certi del posto. Sul fronte ospite Edin Terzic dovrà fare i conti con i problemi fisici di Malen. I giallo-neri sembrano destinati a giocare con Kobel in porta; quanto alla difesa spendiamo i nomi di Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen. A centrocampo assetto a tre con Emre Can, Sabitzer e Brandt come possibili titolari per i tedeschi, al pari di Sancho, Fullkrug e Adeyemi che dovrebbero agire nel tridente offensivo.

ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: LE QUOTE

Aspettando la diretta di Atletico Madrid Borussia Dortmund facciamo anche una breve incursione attraverso i pronostici che sono stati emessi dall’agenzia Snai. Il bookmaker ci dice che per l’andata dei quarti di finale il fattore campo dovrebbe essere una discriminante: il segno 1 che regola la vittoria dell’Atletico Madrid è infatti proposto a 1,73 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vi permetterebbe un guadagno che ammonta a 3,75 volte la vostra giocata e infine arriviamo ad un valore pari a 4,75 volte la posta in palio per l’affermazione esterna del Borussia Dortmund, per la quale puntare sul segno 2.











