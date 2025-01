Nei giorni scorsi tanta è stata la tensione al Grande Fratello a causa di alcune vicende che hanno incuriosito non poco i tantissimi fan del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia non sono mancati scontri e accese discussioni, c’è stato un litigio alquanto animato anche tra Shaila Gatta ed Helena Prestes sia durante che dopo la 20esima puntata trasmessa lunedì 30 dicembre 2024. La modella brasiliana non ha sopportato il fatto che la ballerina abbia insinuato che stia usando i sentimenti di Zeudi Di Palma ma che sia solo interessata a Lorenzo Spolverato.

Su tutte le furie Helena Prestes si è scagliata contro Shaila Gatta al Grande Fratello, insultandola e attaccandola duramente in diretta. Dopo la puntata ha continuato ad urlare contro la gieffina, dopodiché si è chiusa nel confessionale. A quanto pare è stato in quel momento che non si è sentita bene, stando a quanto ha rivelato Luca Calvani avrebbe avuto un attacco di panico.

Helena Prestes ha avuto un attacco di panico al Grande Fratello: Luca Calvani l’ha soccorsa ma ha avuto paura

Nella serata di ieri nella casa più spiata d’Italia alcuni concorrenti hanno di nuovo parlato della lite scoppiata tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello. Luca Calvani chiacchierando con Giglio ha rivelato che mentre era nel confessionale la gieffina brasiliana ha avuto un attacco di panico e non ha nascosto il fatto che l’episodio l’ha turbato non poco.

L’attore toscano era da solo con Helena nel confessionale ed è stata tanta la paura che ha provato. Lui stesso ha ammesso: “Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare”. Anche Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso hanno parlato della lite tra Shaila ed Helena, il gieffino ha fatto l’ennesimo scivolone mentre esprimeva la sua opinione. A detta sua l’ex velina è passata per aggressiva ed Helena no solo perché non è stata bene. Ha poi aggiunto: “Ma poi quale crisi di ansia, ha 35 anni, basta difenderla sempre e andare incontro”. Sul web in molti lo hanno duramente criticato e attaccato perché ha sminuito una tematica così delicata, credono che questa volta abbia davvero esagerato.

