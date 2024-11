Nella giornata di oggi – lunedì 11 novembre 2024 – si celebra la sempre sentitissima festività ecclesiastica dedicata alla figura di San Martino e per tutti voi che non aspettate altro di fare gli auguri a tutti i vostri amici e parenti (specie a chi proprio oggi festeggia il suo onomastico) abbiamo una buona notizia: siete capitati – infatti – nel posto giusto perché come spesso facciamo in occasione delle feste importanti, anche in questo occasione per dedicare gli auguri San Martino 2024 abbiamo selezionato una ricca serie di frasi che stiamo per proporvi e che voi potrete immediatamente copiare ed incollare in un – sicuramente sentitissimo – messaggio!

Prima di dare alle frasi di auguri San Martino 2024 lo spazio che si meritano, è importante fare un passetto indietro per ricordare la figura dietro al Santo: ci riferiamo – ovviamente – al vescovo Martino di Tours che fu tra i primissimi santi a non essere stato anche martirizzato nel nome della Chiesa, famoso per una singolare storia di carità e clemenza – che ci è stata tramandata assieme alla parola del Signore – che ci riporta indietro con la mente fino all’inverno rigidissimo del 335 dopo Cristo.

San Martino – narra la leggenda – camminando per le strade della sua città notò un mendicante seminudo infreddolito: afferrò la sua spada e tagliò a metà il suo mantello, regalandola allo sventurato mendicante affinché potesse tenersi al caldo. La notte seguente ricevette in sogno una visita di Gesù che gli restituì interamente il suo pregiato mantello e gli donò una serie piuttosto mite di giornate, passate alla storia con il nome di ‘estate di San Martino‘.

FRASI DI AUGURI SAN MARTINO 2024: CITAZIONI, POESIE E AFORISMI PER L’ONOMASTICO

Dato il dovuto spazio al Santo, ora possiamo immediatamente dedicarci alle frasi di auguri San Martino 2024, e per farlo il primo suggerimento che vogliamo lasciarvi e quello di rispolverare i vecchi libri di letteratura per riscoprire la famosissima – ed omonima – poesia scritta da Giosuè Carducci (“La nebbia a gl’irti colli/ piovigginando sale,/ e sotto il maestrale/ urla e biancheggia il mar;/ ma per le vie del borgo/ dal ribollir de’ tini/ va l’aspro odor de i vini/ l’anime a rallegrar” e così via, siamo certi molti la ricorderanno ancora a memoria!) per ricavarne un augurio veramente unico!

Senza scomodare Carducci, a questa singolare giornata ha dedicato un paio di pensieri anche il noto aforista Fabrizio Caramagna che – tra le tante – in un’occasione scrisse: “San Martino è un intermezzo solare/ è il giallo caldo sopra le foglie,/ è il sorriso inaspettato dell’estate che saluta/ prima di andarsene per sempre” che con i giusti accorgimenti potrete facilmente usare per un onomastico; ma restando nel tema religioso della festa, vi lasciamo anche le riflessioni di Padre Enzo Bianchi: “Passeggiare nel bosco in questo breve estate per me è grande gioia: sto in silenzio, cerco di vedere non solo di guardare, ascolto il roco gracchiare dei corvi, assorbo i raggi di sole e partecipo al grande spettacolo che è la vita“.