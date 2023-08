Auguri Buona Vigilia di Ferragosto 2023/ Frasi via WhatsApp “Sorrisi, risate e divertimento…”

FRASI AUGURI BUONA VIGILIA DI FERRAGOSTO 2023 E PER IL 15 AGOSTO

Anche la vigilia di Ferragosto è un momento speciale per molti italiani, che possono ritagliarsi una giornata rilassante. A maggior ragione quest’anno, visto che per chi non è ancora in ferie sono giorni ideali per un bel ponte. Dunque, potete trovare il tempo per scegliere le frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 e visto che ci siamo anche Buona Vigilia di Ferragosto. Potete così mostrare il vostro affetto e apprezzamento per le persone a voi care, amici e parenti a cui inviare messaggi via WhatsApp. Iniziamo allora con la nostra carrellata di proposte tra le quali pescare quelle da inviare.

«Che la tua Vigilia di Ferragosto sia piena di sorrisi, risate e momenti preziosi con le persone che ami. Buon divertimento!» e «In questa Vigilia di Ferragosto, vi auguro momenti di relax e piacere. Buon Ferragosto a te e alla tua famiglia!» per cominciare. Le frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 possono tornare utili anche per augurare buone vacanze ad amici, parenti e pure colleghi: «Buon ferragosto! Ti auguro un giorno magico, pieno di sole, mare e allegria. Che sia un’estate indimenticabile!».

AUGURI VIGILIA DI BUON FERRAGOSTO 2023: RISATE, RELAX E CIBO…

Torniamo alle frasi di auguri di Buona Vigilia di Ferragosto 2023, che potete comunque abbinare a immagini: «Che il suono delle risate degli amici e il calore dei tuoi cari ti accompagnino in questa Vigilia di Ferragosto. Buon divertimento!». In alternativa c’è: «Ecco a te una Vigilia di Ferragosto speciale, piena di sorprese piacevoli e momenti indimenticabili. Buone vacanze!». Sempre per questo 14 agosto: «Che la tua Vigilia di Ferragosto sia piena di momenti di gioia e serenità. Buona festa a te e ai tuoi cari!». Per chi inizia già oggi a dilettarsi con grigliate: «Ti auguro una Vigilia di Ferragosto all’insegna del relax e del buon cibo. Goditi ogni attimo di questa giornata speciale!».

E ora torniamo alle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023: «Auguro a te e alla tua famiglia una serata di Ferragosto rilassante e gioiosa. Che siate circondati da amore e felicità!». Può tornarvi utile anche: «In questa giornata di Ferragosto, che sia un’esplosione di gioia e felicità. Buon divertimento con le persone che ami!». Le alternative non mancano: «Buon Ferragosto! Che questa giornata sia l’inizio di un’estate straordinaria e ricca di avventure emozionanti!». A voi la scelta dunque.











