Auguri di buon Natale 2022/ Frasi da dedicare ai propri genitori e agli amici

E’ il 21 dicembre, l’orologio continua a ticchettare, e il giorno di Natale è sempre più vicino. Proprio per questo anche oggi andremo a scoprire una nuova carrellata di frasi d’auguri in vista del 25 dicembre, e partiamo subito con questo pensiero da dedicare alla propria famiglia: “Stare con la mia famiglia durante le feste è il miglior regalo che si possa desiderare. Grazie di essere tutti così splendidi e di riempirmi ogni giorno il cuore di gioia. Buone feste!”. Proseguiamo con un tipico messaggio via WhatsApp: “Le feste stanno per iniziare. Ti auguro innumerevoli momenti felici e pieni di grandi emozioni. Buone feste!”.

Auguri Buon Natale 2022/ Frasi più belle: "Natale è aprire i nostri cuori"

Queste parole, invece, potrebbero essere apposte su un bigliettino dei regali: “Ti auguro un Natale pieno di bei momenti e fantastici ricordi da portare sempre nel cuore. Buone feste!”. Continuiamo il nostro elenco di frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con: “Possano queste feste darti tutto il meglio che la vita ha da offrire: risate, amore, pace e serenità. Tanti auguri!”.

Vacanze di Natale: dove andare/ Le mete più ambite in Europa e nel mondo

AUGURI DI BUON NATALE 2022: PENSIERI PER I GENITORI E GLI AMICI

Spazio a tre pensieri da dedicare ai propri genitori, i nostri amati mamma e papà: “Buon Natale a voi, che rendete possibile ogni giorno. Tanti auguri ai genitori migliori che potessi desiderare. Buon Natale”, e “Un augurio dal cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buon Natale, mamma e papà!”, infine: “Auguri di cuore ai miei maestri più affettuosi, ai miei compagni più sinceri, ai miei genitori!”.

Infine, se voleste delle frasi d’auguri per un buon Natale da dedicare a degli amici, eccovi due splendidi esempi che calzano a pennello: “Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un splendido Natale, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale”, e “Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale”.

Covid Natale 2022 regole e consigli/ Mascherine, cena, invitati: cosa fare e cosa no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA