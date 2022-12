Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi: “Cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”

Auguri di buon Natale: frasi celebri per i propri cari

Il Natale è alle porte, in ogni famiglia si comincia a pensare già a quel giorno speciale nel quale ci si ritroverà a tavola con i propri cari. C’è chi ne approfitta di questi ultimi giorni per ultimare i regali, comprare gli ultimi pensierini e magari iniziare a scegliere qualche bella frase da scrivere sui bigliettini da abbinare ai doni. Vediamo allora alcune frasi di auguri di buon Natale da scrivere sui regali o da inviare ai propri cari via messaggio. “Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero”, recita una frase di Charlotte Carpenter.

Una delle più significative viene da una delle penne più famose e amate della letteratura inglese: Charles Dickens. Il noto romanziere, scriveva: “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”. E ancora vediamo una frase di Washington Irving: “Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore”. Da Benjamin Franklin arriva un’altra frase che possiamo dedicare il 25 dicembre: “Una buona coscienza è un Natale perpetuo”.

Auguri di buon Natale: le frasi da dedicare

Cosa scrivere sui bigliettini di auguri di buon Natale per dedicare una splendida giornata ai nostri amici e parenti, ai quali abbiamo scelto di comprare un regalo per questo giorno speciale? Continuando con le frasi famose, vediamo una di Norman Brooks: “Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso”. Per Stephen Littleword, “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”.

Vediamo ancora qualche altra frase per questo giorno così importante e speciale: “Il Natale porta gioia e serenità, lasciando per un attimo da parte tutti i problemi e le incomprensioni. Ti auguro che lo spirito di questo giorno possa accompagnarti sempre, lasciando nel tuo cuore i sentimenti più puri”. E ancora: “Lascia che la magia del Natale pervada la tua anima, accendendo l’amore nel tuo cuore. Buon Natale!” o “Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale”.











