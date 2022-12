Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi e le citazioni più belle prese dai film natalizi

Siamo entrati nell’ultima decade, il Natale è sempre più vicino e di conseguenza il giorno in cui faremo gli auguri a parenti, amici e conoscenti. Non si arresta quindi la ricerca delle migliori frasi d’auguri in vista di questo splendido giorno e la nostra redazione ha voluto soffermarsi oggi sulle citazioni dei film natalizi più belle, frasi storiche che molti di noi hanno imparato a memoria nel corso degli ultimi anni. Partiamo con un classico come Polar Express, splendido film d’animazione con protagonista Tom Hanks: “A volte basta vedere per credere; altre volte invece le cose più reali di questo mondo sono le cose che non si vedono. Ricorda: il vero spirito del Natale alberga nel tuo cuore”.

Proseguiamo con un’altra splendida citazione direttamente da Love Actually, film del 2003, in cui ci si sofferma sui regali per Natale: “Non voglio qualcosa che mi serve, voglio qualcosa che voglio! L’unica cosa che voglio per Natale… sei tu”, frase che ovviamente potreste sfruttare per dedicarla al vostro partner.

Direttamente da un altro film cult di questo periodo come Miracolo nella 34esima strada, spazio a: “Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”. Fra le tante frasi d’auguri per il Natale 2022, attenzione anche a queste belle parole prese dal film del 2003, ‘Elf, un elfo di nome Buddy’: “Se nel mondo vuoi portare la magia del Natale, più forte che puoi devi cantare!!!”.

Tante le pellicole viste e riviste in questo magico periodo dell’anno, come ad esempio “Una storia di natale – A Christmas Story”, film del lontano 1983: “Il Natale stava arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini”. Infine spazio a questo simpatico pensiero direttamente da Fuga dal Natale del 2004: “Non vuoi festeggiare il Natale! Non sarà mica fuori legge?”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con le frasi d’auguri per il Natale 2022 più belle del web.

