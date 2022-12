Auguri di buon Natale e buona Santa Lucia 2022/ Le frasi più belle per i social

Se foste alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per il Natale 2022, ormai sempre più vicino, ma anche per una buona Santa Lucia, siete sicuramente nel posto giusto. Per questa nuova giornata di avvicinamento al grande giorno del 25 dicembre, abbiamo scelto alcuni dei pensieri più belli che abbiamo scoperto in rete, ed in particolare parole non tanto brevi che potranno tornarvi utili in particolare come post social o da allegare ai pacchetti dei regali. “La magia del Natale non sono i regali che si ricevono, non sono le infinite portate della cena della Vigilia e non sono neanche le luci dei negozi, ma il calore che si respira in famiglia e l’amore che pervade ogni stanza della casa. Tanti auguri per uno splendido Natale”.

Un augurio da dedicare ad una collega o ad un collega: “Alla mia collega preferita auguro un Natale stupendo, pieno di calore e soprattutto con tante belle portate, che non le faranno rimpiangere la nostra adorata mensa. Tantissimi auguri per un Natale eccezionale!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Santa Lucia anche: “Abbiamo passato insieme tanti Natali, ma per me ogni volta è come se fosse il primo! Tanti auguri all’amore della mia vita”.

Per Natale si augura in particolare felicità e serenità: “Per Natale ti auguro di trovare tanta felicità e soprattutto serenità, in modo da passare delle giornate di festa in piena pace con la tua famiglia. Un abbraccio e tantissimi auguri per questo Natale!”. Se avete un amico speciale allora potreste dedicare lui questo pensiero: “In questo giorno tanto importante un pensiero va a te e alla tua grande amicizia, che da anni ci accompagna in questa vita piena di inconvenienti e problemi. Ti auguro di cuore un Natale con i fiocchi e un inizio di anno anche più bello!”.

Se invece aveste degli zii a cui tenete particolarmente, ecco il pensiero perfetto: “Tanti auguri per questo Natale, ti auguro di trovare sotto il bell’abete in salotto solo amore, fortuna e soprattutto tantissime soddisfazioni. Ti vogliamo bene, gli zii!”. A breve un nuovo aggiornamento con altre frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Santa Lucia 2022.











