Auguri di Buon Natale 2023/ Frasi, WhatsApp e gif: “Che questo giorno speciale ti porti gioia” (25 dicembre)

FRASI AUGURI BUON NATALE 2023: LE CITAZIONI FAMOSE

Un nuovo Natale è arrivato e come ogni anno in questo giorno si cercano frasi di auguri di buon Natale 2023 da dedicare alle persone a noi care. Andiamo allora a vederne qualcuna da poter scrivere in un bel bigliettino da allegare ad un regalo per amici e parenti o magari da inviare su Whatsapp insieme ad una bella e dolce immagine natalizia. Partiamo da una frase di Gianni Rodani, celebre quanto delicata e magica: “Se ci diamo la mano/i miracoli si fanno/e il giorno di Natale/durerà tutto l’anno”. Jean-Paul Malfatti, invece, scrive: “Ci sono quelli che hanno il Babbo e il Natale, come pure quegli altri che hanno solo il Babbo o solo il Natale, e addirittura anche gli orfani poveri e abbandonati che non hanno né il Babbo né il Natale”.

Da Angela Randisi come possibili e simpatici auguri di buon Natale ci arriva una bella filastrocca delle Feste: “Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo con renne e campanelli e stelle di Natale/scende dai camini aggrappandosi qua e là/porta in sacco regalini/per tutti i suoi bambini”. Per Giacomo Pederbelli, invece “Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori”. Michele Acanfora, invece, ci restituisce questa bella frase da dedicare alle persone a noi care: “La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare”.

FRASI DI AUGURI DI BUON NATALE 2023: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Tra le frasi di auguri di Buon Natale 2023 da dedicare alle persone a noi care, non possono mancare quelle di Papa Francesco: “Quante volte Gesù passa nella nostra vita, e quante volte ci manda un angelo, e quante volte non ce ne rendiamo conto, perché siamo tanto presi, immersi nei nostri pensieri, nei nostri affari e addirittura, in questi giorni, nei nostri preparativi del Natale, da non accorgerci di Lui che passa e bussa alla porta del nostro cuore, chiedendo…”. E ancora, il Pontefice, parlando del Santo Natale diceva: “Il Natale è l’appuntamento con Dio che nasce nella povertà della grotta di Betlemme per insegnarci la potenza dell’umiltà. Infatti, è anche la festa della luce che non viene accolta dalla “gente eletta” ma dalla “gente povera e semplice” che aspettava la salvezza del Signore”.

Con i suoi ripetuti auguri di buon Natale 2023, Papa Francesco non perde l’occasione per ricordarci l’importanza del Natale dal punto di vista religioso: “Nel mistero del Natale, accanto a Maria c’è la silenziosa presenza di san Giuseppe, come viene raffigurata in ogni presepe. L’esempio di Maria e di Giuseppe è per tutti noi un invito ad accogliere con totale apertura d’animo Gesù, che per amore si è fatto nostro fratello. Egli viene a portare al mondo il dono della pace“.











