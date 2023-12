Auguri di buona Vigilia e buon Natale 2023/ Frasi e pensieri: “La serenità ti avvolga” (24 dicembre)

COME SCRIVERE SU WHATSAPP LE FRASI DI AUGURI DI NATALE 2023?

Ci siamo, è la vigilia di Natale 2023, questa sera e domani saranno molti coloro che si ritroveranno assieme ai propri cari e agli amici per festeggiare l’arrivo del Signore e nel contempo saranno moltissimi coloro che si scambiaranno frasi d’auguri a tema, il classico messaggino WhatsApp ma anche un post sui social, che sia Facebook, Instagram o X, l’ex Twitter. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune frasi d’auguri a tema, a cominciare da quelle per oggi, la vigilia di Natale 2023: “Che questa vigilia di Natale sia avvolta dalla magia e dalla serenità che solo questa festa sa regalare”, e: “”In questa notte speciale, auguro che tu possa essere circondato dall’amore e dalla gioia. Buona vigilia di Natale!”.

Ma ancora: “Che la tua vigilia di Natale sia illuminata da sorrisi, abbracci e momenti preziosi con le persone che ami”. Fra le frasi d’auguri per la vigilia di Natale 2023 anche: “Nella magica atmosfera della vigilia di Natale, auguro a te e alla tua famiglia una serata indimenticabile”. Spazio infine a: “Che la luce delle stelle di Natale risplenda nei tuoi occhi e porti gioia nel tuo cuore. Buona vigilia!”.

AUGURI DI BUONA VIGILIA E BUON NATALE 2023, TANTE FRASI A TEMA: “PER OGNI SORRISO…”

Se invece voleste delle frasi d’auguri per Natale 2023, ecco alcune parole perfette per la giornata di domani, 25 dicembre: “Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!”. Continuiamo con: “Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!”.

E ancora ripescando dal vostro passato di auguri di buon Natale a famiglia e amici: “E’ la vigilia di Natale. Lasciamo che in questo giorno magico, ogni cosa bella possa succedere. Buon Natale!”. Concludiamo con gli ultimi due esempi di frasi d’auguri per il Natale 2023, anche se il consiglio migliore è sempre la vostra fantasia: “Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Ti auguro di stupirti sempre! Auguri di cuore”, e “Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale”.

