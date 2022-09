San Valentino Torio, incendio dopo forte esplosione/ Il sindaco: “Evacuate la zona”

Un vasto incendio a seguito di un’esplosione spaventosa, sta interessando il comune di San Valentino Torio, località in provincia di Salerno. Stando a quanto riferito da alcuni organi di informazione online, a cominciare da SalernoToday, le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona del cimitero, a seguito appunto di una deflagrazione avvenuta in un parcheggio di camion. In base alle prime indiscrezioni emerse sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato proprio un tir, e l’esplosione avrebbe coinvolto anche altri mezzi pesanti e auto parcheggiate in zona, anche se il tutto resta ancora da accertare.

La cosa certa è che dal parcheggio di San Valentino Torio si è alzata una colonna di fumo nero visibile da grande distanza, e il sindaco del comune, Michele Strianese, ha invitato la popolazione locale a restare chiusa in casa e se possibile ad allontanarsi dalla zona: “Allontanatevi dalla zona dell’incendio di Via Curti a San Valentino Torioù – l’appello rivolto dal primo cittadino del comune del salernitano attravero la propria pagina Facebook – chiudete le porte e le finestre. Evacuate l’area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall’area in oggetto”.

INCENDIO ED ESPLOSIONE A SAN VALENTINO TORIO: FAMIGLIE EVACUATE

Sul luogo segnalato sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, ma anche i vigili urbani e la Guardia di finanza, e oltre a cercare di spegnere l’incendio si sta indagando per scoprire cosa sia accaduto e quali siano state le cause che hanno provocato l’esplosione.

La preoccupazione, subito dopo l’esplosione, si è rivolta anche al vicino ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, e diverse famiglie che vivono nella zona subito vicino all’esplosione sono state evacuate in via precauzionale. Al momento, comunque, non si registrano cittadini coinvolti ne feriti, mentre i danni sarebbero davvero ingenti. L’esplosione che ha provocato il vasto incendio a San Valentino Torio sarebbe avvenuta attorno alle ore 10:30 di questa mattina: sono attesi ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.

