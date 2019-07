AURORA RAMAZZOTTI DIFENDE MARICA PELLEGRINELLI/ “E’ la madre dei miei fratelli”

Aurora Ramazzotti ha deciso di dire la sua in merito alla fine del matrimonio tra il padre Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La coppia dopo dieci anni d’amore ha annunciato tramite un comunicato stampa la separazione generando un vero e proprio caos mediatico. Non sono mancate le critiche, in alcuni casi anche feroci, che hanno spinto lo stesso Eros a pubblicare un video in cui difendeva la ex compagna. In questi giorni a parlare della loro separazione è stata Aurora Ramazzotti che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha preso le difese di Marica Pellegrinelli accusata in questi giorni di aver già ritrovato il sorriso tra le braccia di Charley Vezza, giovane imprenditore. La primogenita di Ramazzotti, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, non ci sta e dalle pagine di Oggi spende parole di affetto per la “matrigna”.

Aurora Ramazzotti: “Marica Pellegrinelli ha fatto parte della mia crescita”

Non ci sta Aurora Ramazzotti a stare zitta mentre tutto il web ( e non solo) attacca Marica Pellegrinelli, la ex compagna del padre Eros Ramazzotti. Intervistata dal settimanale Oggi, la giovane conduttrice ha parlato del rapporto con il padre, ma anche della Pellegrinelli definendole “la madre dei miei fratelli”. “Io e mio padre siamo legatissimi. Guarda, io ho l’Apple Watch collegato alla sua bici, ogni giorno guardo quanto si allena e lo chiamo. Negli anni ho imparato a stargli vicino nel modo giusto… Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui” ha dichiarato Aurora, che si è poi soffermata sulla recente separazione tra Eros e Marica. “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita” ha detto chiaramente la figlia di Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti: “mia madre minacciata”

Durante l’intervista, Aurora Ramazzotti ha raccontato anche di quando la madre Michelle Hunziker è stata minacciata via mail. Una minaccia che riguardava anche lei, visto che nella richiesta di denaro era stato esplicitamente scritto che in caso di mancato pagamento avrebbero sfregiato Aurora con dell’acido. Quelle parole hanno dato una scossa alla sua vita. “Nel 2017 mia madre ha ricevuto una email di ricatto. Dissero che se non avesse pagato, mi avrebbero sfregiato con l’acido. Se non avesse pagato, mi avrebbero sfregiato con l’acido. Da quel giorno la mia vita è cambiata radicalmente… Ma le minacce mi hanno dato una scossa, ho dovuto reinventarmi un’esistenza e questo mi ha fatto scoprire lo sport” ha raccontato Aurora.



