Autostrade, traffico tempo reale 1 agosto 2022/ Bollettino: coda 8 km A12 Genova-Roma

Si è chiuso un weekend da bollino rosso per quanto riguarda il traffico sulle autostrade italiane, ma anche di intenso lavoro per le pattuglie della Polizia di Stato che sono impegnate sulle arterie stradali nazionali. La situazione di oggi lunedì 1 agosto 2022, monitorata in tempo reale, è sicuramente migliore rispetto a ieri, ma non mancano alcune criticità. Partiamo dal’A1 Milano Napoli, dove si registra traffico rallentato tra Arezzo e Incisa – Reggello a causa della dispersione di materiali. Invece si è creata una coda di 5 chilometri tra Firenze sud e Incisa – Reggello per incendio. Arriva a 7 chilometri tra Calenzano e Bivio A1-Variante per incidente.

Alessandro Sette: “Covid grave è quasi scomparso”/ “Protezione potrebbe durare anni”

Questa mattina coda alla barriera di Milano est sull’A4 Milano Brescia per traffico intenso. Si è creata una coda di 2 chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla, sull’A7 Serravalle Genova, a causa della riduzione di carreggiata. Per quanto riguarda l’A9 Lainate Como Chiasso, si è formata una coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

Latina, neonata abbandonata in auto: genitori litigavano/ È positiva alla cocaina

BOLLETTINO AUTOSTRADE OGGI: CODE E TRAFFICO INTENSO

Gli aggiornamenti in tempo reale di Autostrade per l’Italia sul traffico di oggi, lunedì 1 agosto 2022, ci mostrano sull’A10 Genova Savona una coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Per quanto riguarda l’A12 Genova Roma, invece, risulta traffico Rallentato tra Recco e Genova Nervi a causa di un veicolo in avaria, mentre si è formata una coda di 8 chilometri tra Genova Nervi e Rapallo per traffico congestionato.

Passiamo all’A13 Bologna Padova, dove è stata registrata una coda tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Invece sull’A26 Genova Voltri Gravellona Tace si è creata una coda di 5 chilometri tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria. Infine, la situazione al Traforo del Monte Bianco: coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur, dove c’è un’attesa prevista di tre ore. Ma anche in Piazzale Italiano verso Chamonix, dove invece l’attesa prevista è di due ore.

Perdono di Assisi 2022 cos’è: diretta video orari/ Come ottenere indulgenza plenaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA