AVVERSARIA ATALANTA OTTAVI EUROPA LEAGUE/ Il sorteggio inizia, quale sarà? (23 febbraio 2024)

AVVERSARIA ATALANTA OTTAVI EUROPA LEAGUE: VIA AL SORTEGGIO!

Fra pochi minuti conosceremo il nome dell’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Europa League, possiamo allora fare un salto indietro di due anni per ricordare che cosa era successo nell’ultima partecipazione della Dea a questa competizione. Va detto che nel febbraio 2022 i nerazzurri dovettero disputare anche i playoff, contro i greci dell’Olympiakos che però furono travolti sotto un eloquente 5-1 complessivo in favore dell’Atalanta, che era così approdata in modo autorevole agli ottavi di Europa League.

Il sorteggio aveva decretato come avversaria dell’Atalanta il Bayer Leverkusen e sono ricordi meravigliosi, perché la Dea vinse per 3-2 all’andata a Bergamo e al ritorno servì il bis con successo per 0-1 in Germania per ottenere la qualificazione ai quarti, dove invece il cammino si interruppe a causa dell’eliminazione contro il Lipsia, altra formazione tedesca. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il sorteggio perché qui è davvero tutto pronto, e dunque anche noi stiamo per conoscere l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Europa League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PERICOLO BENFICA!

Arriverà a mezzogiorno il momento di scoprire quale sarà l’avversaria del’Atalanta negli ottavi di Europa League: i nerazzurri si rilanciano nella missione europea dopo il meritato riposo nei playoff di febbraio, ottenuto naturalmente vincendo il proprio girone davanti allo Sporting Lisbona. Per l’Atalanta si annunciano settimane molto intense, perché in campionato è in grande forma ed è in corsa naturalmente in Europa League ma anche in Coppa Italia, quindi c’è il desiderio di vincere un titolo che sarebbe il premio meritato all’epopea di tutti questi anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Nell’andare a scoprire quale possa essere l’avversaria dell’Atalanta nel sorteggio degli ottavi di Europa League dobbiamo innanzitutto tenere conto di due fattori del regolamento.

Vale a dire: l’Atalanta non può incrociare il Milan e la Roma perché in questa fase del torneo sono ancora vietati i derby tra squadre dello stesso Paese, e poi naturalmente non giocherà contro una delle altre sette squadre vincitrici dei gironi, perché queste rappresentano le teste di serie in prima fascia come la Dea. L’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Europa League uscirà dunque dalle sei squadre straniere che sono emerse ieri dai playoff: tenuto presente tutto questo, ora vedremo nel dettaglio quali siano le possibilità dei nerazzurri nel sorteggio che avverrà tra poco.

CHI SONO GLI SPAURACCHI?

L’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Europa League potrebbe essere il Benfica e sarebbe probabilmente l’ipotesi peggiore, perché parliamo di una formazione che nelle ultime due stagioni ha raggiunto i quarti ma in Champions League. Vero che stavolta è uscita ai gironi, ma è comunque una storica big del calcio internazionale e di sicuro ci sarebbe di meglio da scegliere per l’Atalanta. Restando in Portogallo, ecco pure lo Sporting Lisbona, che in campionato sta facendo praticamente corsa pari con i cugini, sarebbe il bis della sfida già vissuta ai gironi, quindi un piccolo vantaggio potrebbe esserci per i nerazzurri, che avevano colto una vittoria e un pareggio.

Le altre hanno sicuramente qualcosa in meno: forse l’Atalanta eviterebbe come avversaria l’Olympique Marsiglia (che però è solo nono in Ligue 1) o il Friburgo (comunque ottavo in Bundesliga) che arrivano da campionati top e, soprattutto i francesi, possono avere abitudine in campo internazionale ma, diciamolo francamente, sarebbero comunque avversarie alla portata della Dea. Infine restano i cechi dello Sparta Praga e gli azeri del Qarabag, che sulla carta sarebbero sicuramente le opzioni migliori, anche se ci sarebbe da tenere presente l’effetto sorpresa perché ovviamente sono meno conosciute e, nel caso del Qarabag, anche il peso di una trasferta scomoda.











