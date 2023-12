AVVERSARIA INTER OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE/ Sorteggio: può essere una stagione storica? (18 dicembre 2023)

AVVERSARIA INTER OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: STAGIONE STORICA?

Mentre aspettiamo l’avversaria dell’Inter negli ottavi di Champions League, non possiamo non dire che i nerazzurri sono impegnati in una stagione che potrebbe essere storica. Nel 2010 José Mourinho ha condotto l’Inter al Triplete, prima e finora unica squadra italiana a riuscirci: in seguito ci è andata molto vicina la Juventus, che sia nel 2015 che nel 2017 ha vinto scudetto e Coppa Italia perdendo la finale di Champions League.

Ora, Simone Inzaghi potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia dell’Inter a portare in dote i tre principali titoli all’Inter: i nerazzurri infatti sono primi in classifica in Serie A con 4 punti di vantaggio sulla Juventus (e la sensazione di poter allungare ancora di più, per quello che si vede in campo), aspettano il sorteggio degli ottavi di Champions League e poi in settimana giocheranno anche gli ottavi di Coppa Italia, ospitando il Bologna a San Siro. Certamente la strada è lunga, ma staremo a vedere perché in questo momento sembra davvero che l’Inter abbia tutto per arrivare in fondo alle tre competizioni. Certo la Champions League resta un terno al lotto: molto dipenderà anche dall’avversaria di oggi, gli ottavi poi ci diranno nel 2024 in che modo l’Inter affronterà questa competizione… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL SORTEGGIO

L’avversaria dell’Inter negli ottavi di Champions League sarà rivelata tra poco, quando avrà luogo il sorteggio: intanto, essendo i nerazzurri arrivati secondi nel gruppo D, possiamo dire che l’avversaria per la banda di Simone Inzaghi sarà per forza di cose una delle prime degli altri gironi, nel senso che la Uefa stabilisce che non si possa affrontare l’avversaria del proprio raggruppamento. Per l’Inter significa non poter pescare la Real Sociedad come avversaria, mentre tutte le altre prime sono possibili; non c’è pericolo di derby per due motivi, primo per regolamento e secondo perché comunque Lazio e Napoli, allo stesso modo dei nerazzurri, sono arrivate seconde nel loro girone.

Va ricordato che l’Inter ha ottenuto 12 punti: ha pareggiato contro il Benfica rimontando da 0-3 a qualificazione già ottenuta, poi contro la Real Sociedad ha fatto 0-0 a San Siro dopo il pareggio per 1-1 a San Sebastian. Stessi punti dei baschi ma peggiore differenza reti complessiva: forse il secondo posto è un rimpianto ma è anche vero che, qualunque sia l’avversaria negli ottavi di Champions League, l’Inter arriva dalla finale raggiunta lo scorso giugno e ha iniziato la sua stagione alla grande, di conseguenza forse sono le altre (almeno alcune) a doversi preoccupare di dover pescare i nerazzurri come avversaria nel sorteggio di oggi.

CHAMPIONS LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER L’INTER?

Quale potrebbe essere allora l’avversaria dell’Inter nel sorteggio degli ottavi di Champions League? Naturalmente il Manchester City verrebbe evitato volentieri, ma da queste parti (come anche giusto che sia) stuzzica la possibilità di affrontare subito la rivale della scorsa finale e vendicarsi, detto che appunto i nerazzurri hanno sicuramente le armi per un doppio confronto vincente con la squadra di Pep Guardiola. Il Manchester City ha comunque qualcosa in più, come anche Bayern Monaco (che ha batutto due volte l’Inter nel girone della passata edizione) e il Real Madrid: questo è pacifico dirlo e corrisponde al vero, al netto di come si arriverà a febbraio.

Questo chiaramente non significa che, pescandole nel sorteggio, l’Inter non abbia possibilità ma che, semplicemente, i nerazzurri avrebbero più chance con altre avversarie. Contro Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona l’Inter partirebbe favorita: magari di poco con i Gunners, ma con le altre certamente e in questo discorso bisogna inserire anche il Barcellona, con cui peraltro Simone Inzaghi aveva già fatto ottima figura l’anno scorso, con una vittoria e un pareggio determinanti nel superare il girone. Certamente il sorteggio degli ottavi di Champions League genererà umori e considerazioni diverse a seconda dell’avversaria, ma l’Inter parte in da un’ottima posizione.











