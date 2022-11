AVVERSARIA INTER/ Champions League sorteggio ottavi: il beffardo pasticcio del 2021

QUALE AVVERSARIA PER L’INTER? IL PRECEDENTE

Tra poco finalmente scopriremo quale sarà il nome dell’avversaria dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League e naturalmente la memoria torna a quanto era successo un anno fa, cioè naturalmente il beffardo sorteggio alla fine della fase a gironi che inizialmente aveva associato l’Inter all’Ajax ma poi, dopo la ripetizione dovuta un errore tecnico della Uefa, aveva sancito che sarebbe stato invece il Liverpool l’avversaria dell’Inter. Naturalmente non sarebbe stato scontato ottenere la qualificazione contro gli olandesi, però il livello di difficoltà si alzò decisamente avendo invece da affrontare il Liverpool.

L’esito fu l’eliminazione al cospetto dei Reds, che vinsero infatti per 0-2 all’andata a Milano anche se al ritorno un bellissimo gol di Lautaro Martinez diede all’Inter una prestigiosa vittoria ad Anfield, anche se inutile ai fini pratici. Adesso però pensiamo solamente alla stretta attualità: quale sarà stavolta l’avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATTESA PER L’AVVERSARIA DELL’INTER

Quale sarà l’avversaria dell’Inter negli ottavi di Champions League? Naturalmente la risposta arriverà dal sorteggio di oggi a Nyon, i tifosi nerazzurri ricordano fin troppo bene che un anno fa l’urna fu particolarmente beffarda, perché prima illuse l’Inter (Ajax) e poi nella ripetizione abbinò Simone Inzaghi al Liverpool, con esito l’eliminazione, anche se onorevole grazie soprattutto alla vittoria al ritorno ad Anfield. Il sorteggio è un momento antipatico per l’Inter recentemente, perché anche a fine agosto non aveva portato sorrisi.

Infatti i nerazzurri arrivano da un girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen e il terzo posto sembrava lo scenario più verosimile, che invece la stoccata di Calhanoglu nella partita d’andata e la splendida prestazione corale al ritorno al Camp Nou hanno destinato ai blaugrana, portando l’Inter al secondo posto e quindi alla qualificazione, unica italiana riuscirci sia l’anno scorso sia quest’anno. Di conseguenza, ecco perché è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League.

QUALE AVVERSARIA PER L’INTER? OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sei squadre tra le quali uscirà l’avversaria dell’Inter: si tratta di Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica, dovendo naturalmente escludere il Bayern e anche il Napoli per i paletti del regolamento Uefa. Facile osservare che i due nomi da evitare a tutti i costi sono quelli di Real Madrid e Manchester City, che salvo clamorosi colpi di scena appaiono missioni al limite dell’impossibile, pur con la dovuta osservazione che la partita d’andata sarà fra oltre tre mesi e il ritorno addirittura fra quattro, per cui è impossibile immaginare lo stato di forma delle squadre.

Altra opzione certamente sgradita sarebbe il Chelsea, anche se forse già un gradino sotto alle altre due “super big”, perché i Blues hanno mostrato qualche crepa in questa stagione. Si entra poi nella seconda metà con i nomi delle tre squadre che sarebbero le opzioni più gradite come avversaria dell’Inter agli ottavi: naturalmente non c’è niente di facile, ma il Tottenham già sarebbe più alla portata delle altre inglesi, pur portando la suggestione che sarebbe inevitabile incrociando Antonio Conte. Il vero desiderio tuttavia sarebbe quello di viaggiare verso il Portogallo: Benfica e Porto sono le opzioni preferibili, volendo esaminare ancora più nel dettaglio potremmo considerare la squadra di Lisbona più insidiosa (per informazioni chiedere alla Juventus), ecco quindi che l’avversaria più desiderata per l’Inter sarebbe il Porto. Poi sarà l’urna a dare il verdetto, possibilmente senza colpi di scena…

