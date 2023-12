Avversaria Napoli ottavi Champions League/ Sorteggio: ancora un’inglese? (oggi 18 dicembre 2023)

AVVERSARIA NAPOLI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Quale sarà l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League? Ce lo dirà tra poco il sorteggio, tenendo a mente che come sempre la Uefa ha messo i suoi paletti che in realtà sono molto semplici, vale a dire che agli ottavi non si possono incrociare squadre dello stesso Paese né sarà possibile affrontare l’avversaria contro cui si è già giocato nel girone. Tradotto: il Napoli nel sorteggio degli ottavi di Champions League non potrà pescare il Real Madrid, mentre per quanto riguarda i derby non ci sarebbe comunque questo pericolo, perché Inter e Lazio sono arrivate seconde come i partenopei e dunque sono inseriti nella stessa urna.

Ricordiamo che il Napoli ha appunto centrato il secondo posto nel gruppo C: partito molto bene con le vittorie contro Braga (in trasferta) e Union Berlino, perdendo al Diego Armando Maradona contro il Real Madrid ma giocando bene, si è poi leggermente complicato la vita pareggiando in casa contro i tedeschi; da lì esonero di Rudi Garcia e panchina affidata a Walter Mazzarri, che ha perso al Santiago Bernabeu ma ha gestito il vantaggio e si è preso gli ottavi con il 2-0 contro lo Sporting Braga. Adesso il Napoli scoprirà quale sarà la sua avversaria in Champions League, in ogni caso gli azzurri giocheranno l’andata in casa.

QUALE AVVERSARIA PER IL NAPOLI?

Avendo parlato dei criteri che regolano il sorteggio, possiamo dire che l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League sarà una tra Bayern, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Cosa dire di queste potenziali avversarie? A oggi le più toste sono sicuramente Manchester City e Bayern, due corazzate che raramente sbagliano a questa altezza della Champions League; l’Atletico Madrid è sicuramente più abbordabile rispetto a qualche stagione fa ma il gioco di Diego Simeone potrebbe dare fastidio a una squadra come il Napoli, con Arsenal e Borussia Dortmund si potrebbe vendicare quell’incredibile girone di Champions League del 2013, con eliminazione causa differenza reti.

Barcellona e Real Sociedad sono forse quelle più abbordabili: certo i blaugrana possono fare paura, ma la realtà è che oggi la squadra di Xavi sembra aver smarrito la via, Robert Lewandowski appare in fase calante e le ultime settimane ci hanno raccontato di un Barcellona che sembra più vicino a quello di due stagioni fa che a quello che ha vinto la Liga dominandola nel 2023. Vero è anche che a febbraio la situazione potrebbe essere molto diversa; per ora dunque aspettiamo di scoprire quale sarà l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League, poi potremo fare analisi più approfondite in merito.











