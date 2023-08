AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ Ci siamo, il sorteggio inizia! (oggi 31 agosto 2023)

AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per scoprire quali saranno le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League: aspettando che il sorteggio prenda il via, ricordiamo che l’anno scorso il cammino dei nerazzurri verso la finale era cominciato con un girone di ferro nel quale erano presenti Bayern Monaco e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen. La qualificazione era arrivata grazie ai 4 punti ottenuti contro i blaugrana, relegati in Europa League: ininfluente la doppia sconfitta contro i bavaresi, il secondo posto aveva poi portato all’incrocio con il Porto negli ottavi.

Qui l’Inter aveva ottenuto il pass blindando la sua porta nei 180 minuti, e poi aveva eliminato il Benfica vincendo 2-0 al Da Luz. Il cammino era proseguito con il derby: l’Inter aveva vendicato le due eliminazioni risalenti a vent’anni prima o quasi, aveva fatto fuori il Milan e aveva conquistato una finale giocata alla pari con il Manchester City, ma purtroppo persa. Cosa succederà quest’anno? Iniziamo a scoprire come andranno le cose nel sorteggio: le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League stanno finalmente per essere rivelate! (agg. di Claudio Franceschini)

IL SORTEGGIO

A partire dalle ore 18:00 di giovedì 31 agosto conosceremo le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League: è oggi infatti il giorno in cui a Montecarlo si svelerà il cammino delle 32 squadre impegnate nella principale competizione europea per club. L’Inter ci arriva da una finale comunque bellissima, in cui ha tenuto testa al Manchester City sfiorando a più riprese il pareggio: una finale che non era attesa, ma che Simone Inzaghi ha saputo raggiungere con grande qualità e una difesa di ferro. A risultato di ciò, l’Inter è ora nella seconda fascia del sorteggio: rischia chiaramente di pescare un girone comunque complicato, ma potrebbe anche avere fortuna.

Vedremo dunque: di sicuro l’avvio di campionato è stato positivo per la squadra nerazzurra, che ha rifilato un doppio 2-0 a Monza e Cagliari: la campagna acquisti è stata importante, nonostante qualche perdita illustre (conosciamo molto bene il caso di Romelu Lukaku) sono arrivati giocatori che possono essere funzionali alla squadra anche se per il momento Inzaghi si sta affidando alla vecchia guardia. Adesso però è tempo di concentrarsi sulle possibili avversarie dell’Inter nel girone di Champions League, perché tra poco comincia il sorteggio…

QUALI AVVERSARIE PER L’INTER?

Quali saranno dunque le avversarie dell’Inter nel sorteggio dei gironi di Champions League? Innanzitutto bisogna ricordare che la Uefa impone come sempre i suoi paletti: nel primo turno non si possono affrontare squadre della stessa fascia, né ovviamente rappresentanti dello stesso Paese. Questo significa che l’Inter in ogni caso non troverà Napoli, Milan e Lazio nel girone, ma non potrà nemmeno giocare contro Real Madrid e Atletico Madrid, Manchester United e Arsenal che fanno parte della seconda fascia.

Per il resto però è tutto possibile: dalle teste di serie potrebbe esserci l’ennesimo match contro il Barcellona – eliminato l’anno scorso – ma anche la riedizione immediata della finale contro il Manchester City, ancora il Siviglia (finale di Europa League nel 2020) o peggio il Bayern Monaco. Poi, attenzione soprattutto alle “big” della quarta fascia, un discorso che riguarda tutti: Newcastle, Union Berlino e Lens sono rivali che nel girone di Champions League potrebbero rubare punti importanti e sicuramente puntano agli ottavi di finale.











