AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ L’anno scorso cosa disse il sorteggio?

AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: L’ANNO SCORSO

Manca poco al sorteggio del girone di Champions League, l’Inter conoscerà le sue avversarie e allora noi possiamo fare un passo indietro alla scorsa edizione del torneo, quando la squadra di Simone Inzaghi aveva finalmente superato lo scoglio del girone dopo i tentativi falliti negli anni precedenti. L’avvio era comunque stato complesso: zero gol segnati e un punto nelle prime due partite, con ko interno contro il Real Madrid (in extremis) e pareggio sul campo dello Shakhtar di Roberto De Zerbi. La riscossa era arrivata contro il sorprendente Sheriff Tiraspol, che aveva vinto le prime due gare del girone: doppio 3-1 e Inter che si era totalmente rimessa in corsa per la qualificazione, blindata aritmeticamente con una giornata di anticipo grazie al 2-0 di San Siro sullo Shakhtar.

Nella sfida per il primo posto, i nerazzurri erano caduti al Santiago Bernabeu di fronte a Carlo Ancelotti: la seconda posizione aveva portato ad un sorteggio terribile contro il Liverpool, non era bastato vincere ad Anfield al ritorno per proseguire la corsa in Champions League. Ora vedremo cosa succederà in questa stagione, e quali saranno le avversarie dell’Inter che usciranno dal sorteggio… (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Stiamo per conoscere le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League 2022-2023, con il sorteggio che si terrà giovedì 25 agosto. Ancora una volta i nerazzurri hanno centrato la qualificazione alla principale competizione europea: stavolta però c’è un po’ di rammarico per come è finito lo scorso campionato, un secondo posto alle spalle del Milan non riuscendo a mettere il naso davanti, tra un derby perso in rimonta e l’incredibile errore di Ionut Radu nel recupero di Bologna. Tutto sommato, Simone Inzaghi ha lavorato bene: non era facile raccogliere l’eredità di Antonio Conte.

Se è vero che il tecnico piacentino non ha vinto in Serie A, in Champions League ha superato lo scoglio del girone contro cui il suo predecessore aveva sbattuto due volte, e Inzaghi ha anche messo paura al Liverpool negli ottavi. Si riparte dunque con rinnovato entusiasmo, anche se bisogna dire che il sorteggio di Champions League potrebbe porre l’Inter contro avversarie tostissime visto che la base di partenza è la terza fascia. Tra poco scopriremo il girone dei nerazzurri, intanto possiamo sicuramente provare a ipotizzare le avversarie di Inzaghi e dei suoi ragazzi.

LA SITUAZIONE DELL’INTER: QUALI AVVERSARIE NEL GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Come detto dunque le avversarie del girone dell’Inter usciranno da un sorteggio di Champions League che vede la squadra nerazzurra in terza fascia: detto che dall’urna non potranno uscire Milan e Juventus (i derby sono vietati) come il Napoli che comunque è nella stessa fascia, l’Inter potrebbe ritrovarsi in un girone con il Real Madrid campione in carica, il Liverpool e il Marsiglia: sarebbe ovviamente durissimo, ricordando che l’Olympique era stato autore di un incredibile e rocambolesco passaggio del turno agli ottavi nel 2012, ultima partecipazione dell’Inter in Champions League per sei anni.

Altre avversarie per l’Inter che sarebbero temibilissime rispondono ai nomi di Manchester City e Bayern (dalla prima fascia), Barcellona e Atletico Madrid (dalla seconda); poi potrebbe esserci l’incrocio emozionante e nostalgico contro il Tottenham di Antonio Conte, pescare gli Spurs dalla seconda fascia sarebbe chiaramente un problema e forse, almeno in questo momento, sarebbe meglio il Chelsea che pare aver perso la sua identità e domenica ha perso 3-0 a Elland Road. Insomma, naturalmente i rischi nel sorteggio del girone di Champions League esistono, ma potrebbe anche arrivare un po’ di fortuna per l’Inter…

