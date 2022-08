AVVERSARIE JUVENTUS GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ Così l’anno scorso nel sorteggio

AVVERSARIE JUVENTUS GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: L’ANNO SCORSO

Manca sempre meno al sorteggio di Champions League che ci dirà i nomi delle avversarie della Juventus: nel girone dello scorso anno i bianconeri erano stati sorteggiati con Chelsea, Zenit e Malmoe e Massimiliano Allegri aveva mantenuto inviolato il suo score, che lo vede al momento sempre agli ottavi di Champions League. Il percorso della Juventus si era aperto con un 3-0 in Svezia, poi la bella vittoria all’Allianz Stadium contro il Chelsea; nella doppia sfida allo Zenit erano arrivate due vittorie (1-0 e 4-2) e così Allegri aveva potuto festeggiare l’aritmetica qualificazione con due giornate di anticipo. Poi la Juventus era crollata a Stamford Bridge: uno 0-4 che aveva messo a serio rischio il primo posto nel girone.

Il girone per la Juventus era terminato con un risicato 1-0 interno sul Malmoe, e tanti ringraziamenti allo Zenit che aveva agguantato il Chelsea sul 3-3 nei minuti finali: prima posizione, e sorteggio degli ottavi sulla carta morbido. Prima lo Sporting Lisbona e poi, nella ripetizione per l’errore nell’estrazione (come certo ricorderete), il Villarreal: ancora una volta la Juventus aveva pescato un’avversaria abbordabile essendo parecchio fortunata ma, per il terzo anno in fila, la cosa non era servita ad evitare la precoce eliminazione. Come andranno le cose in questa stagione? (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIE JUVENTUS GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Quali saranno le avversarie della Juventus nel girone di Champions League 2022-2023? Il sorteggio è dietro l’angolo: oggi giovedì 25 agosto assisteremo all’estrazione dalle urne che ci dirà contro quali realtà la squadra bianconera dovrà giocare nella prima fase della competizione. Possiamo ricordare che la Juventus si è qualificata alla Champions League in virtù del quarto posto ottenuto nello scorso campionato di Serie A: stagione decisamente negativa per la Vecchia Signora, che per la prima volta dal 2011 non ha messo alcun trofeo in bacheca, ma se non altro è arrivato il pass per la Champions League e dunque questa sarà l’undicesima partecipazione consecutiva.

L’ultima in ordine cronologico non è andata bene: per il terzo anno in serie la Juventus ha pescato, nel sorteggio degli ottavi, un’avversaria abbordabile (il Villarreal, dopo Lione e Porto) ma ancora una volta è stata eliminata, e certo non ha lenito la delusione il fatto che il Submarino Amarillo abbia poi fatto fuori anche il Bayern, arrivando in semifinale. Ora si riparte: aspettando le avversarie della Juventus nel sorteggio, diamo uno sguardo alla situazione per capire come potrebbe essere definito il girone di Champions League.

LA SITUAZIONE DELLA JUVENTUS: QUALI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS LEAGUE?

La Juventus è in seconda fascia nel sorteggio di Champions League: ne potrebbe derivare un girone con avversarie toste, almeno una big ma anche parecchie insidie dalla terza fascia. Le teste di serie sono quelle che hanno vinto il rispettivo campionato nazionale, con l’eccezione dell’Eintracht Francoforte che ha invece sollevato l’Europa League: l’affare per la Juventus sarebbe evitare una corazzata, dunque il sorteggio migliore per le teste di serie sarebbe lo stesso Eintracht o magari una tra Porto e Ajax, che pure hanno fatto piangere i bianconeri nelle passate edizioni di Champions League.

Dalla terza fascia le potenziali avversarie della Juventus sono solo sei vista la presenza di Napoli e Inter – non sono possibili i derby nel girone: occhio ovviamente al Borussia Dortmund, le altre sono tutte sostanzialmente abbordabili (il Bayer Leverkusen era stato affrontato in epoca recente, e ha iniziato la Bundesliga con 0 punti e 6 gol subiti). Abbiamo poi la quarta fascia: qui il Marsiglia è una sorta di spauracchio, da non sottovalutare il Celtic perché andare a giocare nella straordinaria atmosfera di Glasgow non è mai semplice.











