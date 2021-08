Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: ALTRI ANTICIPI!

I risultati di Serie A continuano a tenerci compagnia sabato 28 agosto: prosegue il programma della 2^ giornata, e avremo altre quattro partite. Per il momento dunque il calendario conferma turni spezzati in maniera più o meno equilibrata: alle ore 18:30 questo sabato comincerà con Atalanta Bologna e Lazio Spezia, mentre alle ore 20:45 avremo le altre due gare che saranno Fiorentina Torino e Juventus Empoli. Ovviamente è ancora presto per tracciare bilanci; d’altro canto abbiamo già vissuto un esordio e dunque è bene fare qualche valutazione.

Quello che proveremo a tracciare è dunque una sorta di stato dell’arte dopo che le varie squadre hanno disputato i primi 90 minuti ufficiali della stagione (o almeno del campionato; alcune avevano già giocato in Coppa Italia), ipotizzando cosa potrebbe succedere oggi e come potrebbe cambiare la classifica del torneo: tuffiamoci dunque nell’atmosfera dei risultati di Serie A, perché ormai mancano solo poche ore per il calcio d’inizio delle prime due partite e noi non vediamo l’ora di lasciar parlare i campi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

È la seconda giornata, ma per i risultati di Serie A di oggi ci sono già delle risposte che alcune squadre devono fornire: su tutte ovviamente la Juventus, che dopo un primo tempo dominante si è fatta rimontare dall’Udinese (anchecon un po’ di sfortuna, va detto) rovinando il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Le altre big hanno vinto tutte, di conseguenza c’è già il rischio di rimanere indietro in classifica: la Juventus sa di non poterselo permettere e questo è lo stesso discorso che la Fiorentina, anche se chiaramente i viola giocano per altri obiettivi ma vogliono allo stesso modo evitare che il loro campionato di Serie A diventi come quello delle ultime stagioni.

A dover riscattare una sconfitta all’esordio sono anche Torino ed Empoli, impegnate proprio contro Juventus e Fiorentina in trasferta: queste due sulla carta lotteranno per salvarsi, ma c’è una sostanziale differenza tra il rimanere in Serie A senza particolari affanni e il dover rincorrere fino all’ultima giornata, questo ovviamente senza considerare la riuscita o meno dell’operazione. Dunque, tra poco saremo pronti a vivere queste appassionanti sfide per i risultati di Serie A legati agli anticipi della 2^ giornata.

RISULTATI SERIE A: 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Atalanta Bologna

Ore 18:30 Lazio Spezia

Ore 20:45 Fiorentina Torino

Ore 20:45 Juventus Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 6

Udinese 4

Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Sassuolo, Atalanta, Milan 3

Cagliari, Juventus, Spezia 1

Salernitana, Verona, Torino, Sampdoria, Fiorentina, Empoli, Venezia, Genoa 0



