AVVERSARIE MILAN CHAMPIONS LEAGUE, OGGI SCOPRIREMO LE RIVALI NELLA FASE “CAMPIONATO”?

Dopo esiti molto diversi nelle ultime due avventure, cioè una semifinale e un’eliminazione già ai gironi, oggi giovedì 29 agosto 2024 si volta pagina perché è il giorno in cui scopriremo i nomi delle otto avversarie Milan in Champions League, cioè nella “fase campionato” in cui le 36 squadre partecipanti sono inserite in una classifica unica (al posto dei classici gruppi), ma giocando solamente contro otto di esse, in sfide di sola andata per cui evidentemente ci saranno quattro partite in casa e altrettante in trasferta. La prima certezza per il Milan di Paulo Fonseca è l’inserimento in seconda fascia, aspetto che però assume valore minore rispetto al passato.

Sappiamo infatti che le otto rivali saranno due da ciascuna fascia (compresa la propria), motivo per cui tra le avversarie Milan in Champions League ci saranno anche due tra Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Bruges e Shakhtar Donetsk, che sono insieme ai rossoneri in seconda fascia – ci sarebbero anche Atalanta e Juventus, escluse però perché i derby restano vietati. Proprio questo elenco ci dice che i sorteggi conservano importanza, perché incrociare i Gunners, i campioni di Germania o i Colchoneros sarebbe ben diverso dal trovare i belgi oppure gli ucraini.

AVVERSARIE MILAN CHAMPIONS LEAGUE, ECCO I NOMI PIÙ SUGGESTIVI

Abbiamo cominciato dalla seconda fascia che offriva spunti intriganti, ma naturalmente i primi due nomi delle avversarie Milan in Champions League usciranno dalla prima fascia cioè, esclusa l’Inter, tante ipotesi di lusso in un elenco che comprenderà Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Barcellona. Anche qui ci sarebbero differenze anche abbastanza evidenti tra le varie opzioni per Paulo Fonseca, anche se in estate ci sono state ottime amichevoli che avevano esaltato il Diavolo prima del duro impatto con la realtà del campionato.

Scendendo di livello (almeno teorico), ecco che dalla terza fascia potrebbero arrivare comunque incroci suggestivi per i nomi delle possibili avversarie Milan in Champions League, ad esempio non mancano mine vaganti come i campioni in carica del Portogallo e dell’Olanda, cioè rispettivamente Sporting Lisbona e PSV Eindhoven, che potrebbero essere le più pericolose – più magari il Celtic, ma in questo caso sarebbe davvero determinante il fattore campo. Infine, dalla quarta fascia potremmo citare qualche nome blasonato come Aston Villa e Monaco, oppure la novità spagnola Girona, ma naturalmente sarà l’urna del sorteggio a dirci quali saranno esattamente le avversarie Milan nel lungo cammino che ci terrà compagnia fino a gennaio 2025…