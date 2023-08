Avversarie Napoli girone Champions League/ Tutto pronto, il sorteggio comincia! (oggi giovedì 31 agosto 2023)

AVVERSARIE NAPOLI GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Sorteggio ad un passo, e dunque le avversarie del Napoli nel girone di Champions League stanno per diventare realtà. L’ultima edizione del torneo è stata una grande marcia per i partenopei che, prima ancora di “uccidere” il campionato, hanno letteralmente dominato un girone che poteva essere insidioso, con la presenza di Liverpool, Ajax e i Rangers finalisti della precedente Europa League. Cinque vittorie e una sconfitta, con una pioggia di gol compreso il roboante successo del Diego Armando Maradona contro i Reds.

Primo posto in classifica ovviamente, e ottavi contro l’Eintracht superati in maniera più che brillante. La strada si è interrotta nell’euroderby contro il Milan: due partite equilibrate, nelle quali però i rossoneri hanno fatto qualcosa in più e si sono presi la semifinale. Rudi Garcia, già semifinalista di Champions League con il Lione, ha ereditato questa squadra da Luciano Spalletti e ora proverà a replicare quel percorso, ovviamente con la speranza di fare anche meglio: intanto bisogna scoprire quale sarà il raggruppamento dei partenopei nella prima fase, quindi lasciamo che a parlare sia il Grimaldi Forum di Montecarlo, finalmente è tutto pronto per conoscere le avversarie del Napoli nel girone di Champions League! (agg. di Claudio Franceschini)

SENTIMENTI DI RIVALSA

Le avversarie del Napoli nel girone di Champions League stanno per essere rivelate dall’imminente sorteggio: essendo testa di serie, la squadra di Rudi Garcia non potrà immediatamente vendicarsi del Barcellona che nel 2020, in una stagione caratterizzata dal Covid e terminata nella bolla portoghese, aveva eliminato il Napoli negli ottavi di Champions League. Potrà invece esserci rivalsa nei confronti di Arsenal e Borussia Dortmund, almeno una delle due: stiamo parlando del girone 2013-2014, prima stagione di Rafa Benitez in panchina ma anche di Gonzalo Higuain al centro dell’attacco.

Era stato un gruppo incredibile: il Marsiglia aveva chiuso con 0 punti, le altre tre con 12 punti a testa essendosi battute una volta a testa. Alla fine a pagare era stato proprio il Napoli, eliminato per la differenza reti nella classifica avulsa: una beffa tremenda, che ci ha tolto la possibilità di vedere quello che quei partenopei avrebbero potuto fare. Sono passati 10 anni: tanti, e gli azzurri hanno vissuto altre belle stagioni in Champions League. Tuttavia quella delusione è rimasta, e allora chissà che oggi nel sorteggio il Napoli non peschi una di queste due squadre come avversarie nel girone, avendo in mente quell’episodio… (agg. di Claudio Franceschini)

IL SORTEGGIO

Stiamo per scoprire le avversarie del Napoli nel girone di Champions League, perché il sorteggio di giovedì 31 agosto è dietro l’angolo: i partenopei sono una delle quattro italiane in corsa nel torneo e forse la più attesa, perché al netto del percorso più breve lo scorso anno, rispetto a Inter e Milan, hanno impressionato in un girone letteralmente dominato e nel quale hanno schiantato il Liverpool, e poi strada facendo sono andati a vincere uno scudetto praticamente in carrozza, nel mentre prendendosi comunque i quarti di finale di Champions League.

Il punto di domanda è sicuramente legato all’addio di Luciano Spalletti, che però ha consegnato nelle mani di Rudi Garcia una macchina perfetta e che infatti ha avuto bisogno solo di qualche aggiustamento in sede di calciomercato; essendo campione d’Italia poi il Napoli entra nel sorteggio di Champions League come testa di serie, il che non significa che non possa avere avversarie ostiche (anzi) ma certamente rappresenta qualcosa da cui partire. Ora dunque vedremo come sarà composto il girone del Napoli, provando a ipotizzare quel che uscirà dal sorteggio.

QUALI AVVERSARIE PER IL NAPOLI?

Andiamo dunque a scoprire quali avversarie il Napoli potrebbe avere nel sorteggio del girone di Champions League. I partenopei, secondo le consuete regole della Uefa, non potranno incrociare le altre italiane né ovviamente le teste di serie: questo significa che saranno evitate Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e Psg che rappresentano i grandi spauracchi nel primo turno. Tuttavia dalla seconda fascia le grandi sfide non mancano: dal Real Madrid al Manchester United passando per l’Arsenal e il Borussia Dortmund, senza dimenticare il sempre insidiosissimo Porto.

La terza fascia potrebbe portare in dote, tra le avversarie, quel Salisburgo che il Napoli aveva già eliminato in un girone di Champions League, nell’anno in cui ci giocava ancora Erling Haaland che di lì a qualche mese sarebbe andato in Germania; la quarta fascia è particolare, perché vi compaiono squadre come Newcastle, Union Berlino e Lens che, soprattutto i Magpies, entrano in questa Champions League sapendo di potersi giocare gli ottavi di finale. Dunque, tra poco avremo le avversarie del Napoli che usciranno dal sorteggio del girone…











