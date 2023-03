Ayrton Senna, fidanzato Carol Alt/ “Quando morì, decisi di lasciare mio marito e…”

AYRTON SENNA, EX FIDANZATO DI CAROL ALT

Cosa sappiamo della storia d’amore di Carol Alt con il compianto Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo e scomparso prematuramente quasi trent’anni fa? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del sabato con “Verissimo”, uno degli ospiti più attesi è la 62enne attrice e supermodella statunitense, vera e propria icona degli Anni Ottanta e ancora oggi sulla cresta dell’onda tra il lavoro al cinema, sul piccolo schermo e anche come scrittrice. E, come si ricorda, la Alt ebbe anche una love story all’epoca con Senna, uno dei driver di F1 più in vista: in attesa di vedere se l’attrice parlerà di lui nell’intervista con Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa in più su di loro.

Cambio ora legale 2023, in vigore da oggi/ Perché non si adotta tutto l'anno

Protagonista di vari flirt a seguito della fine del suo primo matrimonio (durato solamente pochi mesi), Ayrton Senna fece notizia all’apice della sua carriera per il flirt con Carol Alt che, a cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta era una delle top model più in vista e amate: la loro fu una relazione segreta che durò, come ricorda un bell’articolo apparso sul sito del Corriere della Sera, quattro anni ovvero fino alla tragica morte del pilota di San Paolo sul circuito di Imola nel 1994 a seguito dell’incidente avuto a bordo della sua Williams. Infatti sono venuti a galla i dettagli di questa liaison solamente poi, nel corso degli anni, e grazie al commovente ricordo della Alt che, in occorrenza degli anniversari, non dimentica mai di rivolgere un pensiero a uno degli uomini a cui è rimasta più legata.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: "Non credo al suicidio"/ "Mi sono chiesto…"

CAROL ALT, LA RELAZIONE SEGRETA CON SENNA: “IL GIORNO DELLA SUA MORTE…”

Pare che la conoscenza tra Carol Alt e Ayrton Senna risalisse ai primi Anni Novanta, nel backstage di una sfilata di Ferragamo in quel di Milano: il pilota brasiliano la invitò a uscire senza sapere chi fosse all’inizio. E, nonostante un rifiuto iniziale da parte dell’attrice, poi iniziò la loro frequentazione, ovviamente lontano dai riflettori dato che in quel periodo Senna faceva coppia con la modella e attrice Adriane Galisteu, sua connazionale, mentre la Alt era sposata con Ron Greschner, stella dell’hockey su ghiaccio a stelle e strisce. I due rimasero legati fino al drammatico incidente sul circuito italiano di Formula 1, pochi giorni prima un’apparizione pubblica che avrebbe dovuto vedere proprio Ayrton e Carol assieme sul proscenio del Gran Premio Internazionale della TV dove il pilota avrebbe consegnato a lei un TeleGatto.

Ue annuncia accordo sugli e-fuel/ Timmermans: “Trovata intesa con la Germania”

“Il giorno che morì Ayrton decisi di lasciare mio marito” ha rivelato successivamente Carol Alt, già da tempo infelice accanto al proprio partner e che accanto a Senna pare avesse ritrovato non solo la serenità di un tempo ma anche una persona dolce e piena di attenzioni. “Ayrton è il mio unico rimpianto, mi manca ogni giorno” aveva scritto tempo fa sui social l’attrice di New York che su Instagram pubblica foto di lei e Ayrton in occasione di date simboliche: “I miei fan sanno che giornata triste sia per me oggi: per favore, postate parole affettuose in ricordo”. E ricordando quella premiazione nel 1994, parlandone al ‘Fatto Quotidiano’, disse: “Ho ricevuto il premio, Ayrton che doveva portarlo sul palco non c’era più: quel giorno la mia vita ha preso un’altra direzione e ancora oggi piango… Una mancanza enorme, se n’è andata una parte di me” aveva rivelato a proposito del pilota che le rubò il cuore nel backstage di quella sfilata: “Era più basso di me ma mi batteva il cuore. Mi dissero che era un driver e io pensai a un’autista…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA