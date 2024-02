Azzurra de Lollis, figlia di Sandra Milo: “Mamma, un mese esatto senza il tuo sorriso”/ “Com’eri bella…”

Sandra Milo, le parole struggenti di sua figlia Azzurra de Lollis ad un mese dal lutto

E’ trascorso inesorabile un mese esatto dalla scomparsa di un’icona della televisione e del cinema italiano: Sandra Milo. L’attrice è passata a miglior vita lasciando un vuoto inestimabile per la cultura italiana tra piccolo e grande schermo, ovviamente ancor più profondo nei suoi affetti più cari come dimostra l’ultimo post pubblicato da sua figlia Azzurra de Lollis.

Azzurra de Lollis, figlia della grande Sandra Milo, ha utilizzato il profilo Instagram di sua madre per liberarsi in una dedica tanto struggente quanto commovente. Dalle sue parole emerge tutto il dolore per la mancanza, per la perdita, condita da una foto naturale dell’attrice che mette in evidenza la sua immensa dolcezza e spontaneità. “Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco! un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso”.

Azzurra de Lollis ha dunque scritto quasi sotto forma di elenco tutti quei momenti, quelle mancanze, quelle privazioni che inevitabilmente si legano alla scomparsa di sua madre Sandra Milo. “Un mese esatto senza essere ascoltata da un tuo braccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su Whatsapp. Un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome ‘mamma’, rispondere e udire: ‘Quando torni a casa? Cosa si mangia stasera’”.

Le parole di Azzurra de Lollis toccano il cuore, non solo per chi effettivamente ha seguito sua madre Sandra Milo nel corso della sua carriera ma anche di chiunque riconosca in quelle parole un amore tanto viscerale quanto indissolubile nonostante l’inesorabilità del tempo. “Un mese esatto senza percepire il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo ‘ti voglio bene. Un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione. Eri il nostro rito quotidiano, perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”.

