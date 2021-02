B3N, EX DUO BENJI & FEDE/ “A volte salivo sul palco e non ero felice” (Amici 20)

B3n, ex del duo Benji & Fede, è il super ospite in studio di questa puntata di Amici 20. Benjamin Mascolo (questo il suo vero nome) ha appena intrapreso la sua carriera da solista, lanciando il singolo Finché le stelle non brillano che ha anticipato l’album California uscito ieri, 26 febbraio. “Quando l’ho vista è stata come un’altra prima volta, ma qui il processo creativo è tutto mio”, ha dichiarato, commentando la copertina del disco che lo ritrae ‘finalmente solo’. “Prima ero al servizio della band – spiega – e nei testi certe cose non le potevo dire perché erano mie personali e Fede non le aveva vissute. Certo che ho pensato a come lui avrebbe cantato questi brani, ma va bene così…”.

B3n di Benji & Fede: “A volte salivo sul palco e non ero felice”

L’esperienza da solista rende B3n più rilassato: non sarebbe un flop, dice, mancare il numero 1 in classifica. “Una volta non ci avrei dormito la notte”, ammette, sempre nel corso dell’intervista del 15 febbraio scorso al Corriere. “‘Accetta ciò che puoi controllare e lascia andare ciò che non puoi controllare’ diceva Marco Aurelio”. È praticamente la sua filosofia di vita, adesso che non ha più nessuno che gli corre dietro e deve praticamente gestirsi da solo. La sua evoluzione appare chiara particolarmente nel brano Ricomincio, in cui racconta il lato oscuro del successo: “È il pezzo più personale di tutti. Uno sfogo. Affronto gli errori del passato, il fatto che fossi solo un teen idol. Avevo il lavoro 24/7 come priorità e non mi sono goduto la vita. Mai più di 7 giorni liberi. Nessuno ti insegna come gestire il successo, la pressione, i soldi… A volte andavo sul palco e non ero felice. Ne hanno risentito la salute fisica e mentale”.

B3n ospite ad Amici 20

Lo speciale del sabato pomeriggio di Amici andrà in onda come di consueto a partire dalle 14.10. È la sua prima grande ospitata su un palcoscenico televisivo, almeno da quando si esibisce senza il suo compare di mille concerti. Per inciso, i rapporti tra i due sono buoni, anche se B3n non ricorda sempre con piacere il periodo del duo. Sempre in Ricomincio, B3n canta di quando la passione per questo mestiere era venuta meno: “Mi ero convinto di non avere quella qualità, odiavo la mia voce”, racconta. “C’è voluto un anno e mezzo di lezioni per capire chi fossi. E adesso studio anche recitazione”. Se aveva in programma di partecipare a Sanremo? “Non è nelle mie vibes, anche se ci sono molte cose belle che escono da lì ogni anno. Sanremo ha visibilità come nessun altra manifestazione, ma la generazione di cui faccio parte ha anche altri mezzi per farsi conoscere”.



