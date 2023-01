Babylon da oggi al cinema/ Il film folle di Damien Chazelle che negli Usa ha toppato

Esce oggi nelle sale cinematografiche Babylon, il nuovo film del regista premio Oscar più giovane di sempre, Damien Chazelle. Si tratta di una pellicola che da molti critici è stata definita sublime ma che negli Stati Uniti, dove è uscita il 23 dicembre, ha raccolto al botteghino all’esordio una manciata di milioni di dollari rispetto ai 78 che è costato. Secondo i critici non è da escludere che la concorrenza di Avatar abbia “tagliato le gambe” a Babylon di conseguenza ci si aspetta il grande rilancio proprio in questi giorni. Il film vede diversi attori di spicco a cominciare dalla protagonista femminile, Margot Robbie, che interpreta l’ambiziosa Nellie LaRoy, e che approda nella Hollywood degli anni ’20, quella del passaggio dal cinema muto a parlato, per provare a diventare una star del cinema.

Al suo fianco Manuel Torres, interpretato da Diego Calva, aspirante attore ma che diventa assistente di regia. Sul loro cammino incontreranno Jack Conrad (Brad Pitt), e vivranno scandali, droghe, abusi, eccessi e denunce. Babylon, ambientata in quella che è definita l’età dell’oro di Hollywood ha visto fino ad oggi dei giudizi altalenanti fra chi l’ha bocciato, come ad esempio il protale Rotten Tomatoes, ma chi invece l’ha promosso a pieni voti, leggasi Comingsoon: “Chazelle – il giudizio del noto portale cinematografico – gioca a far saltare in aria la materia formale del cinema e ricomporla come con tanti tasselli di Lego, sboccato e irascibile come un adolescente ribelle che prende l’amore come una questione di vita o di morte”.

BABYLON DA OGGI AL CINEMA: UN CAST SUPERLATIVO

La cosa certa è che il cast di Babylon vale da solo il prezzo del biglietto, visto che ai già sopracitati Margot Robbie, Brad Pitt e Diego Garcia figurano anche altri attori di spicco e ben noti come Tobey Maguire (che è anche il produttore esecutivo), quindi Olivia Wilde, Katherine Waterston, Max Minghella e molti altri ancora.

Dopo la vittoria del Golden Globe 2023 per la “migliore colonna sonora originale a Justin Hurwitz”, in Europa e in Italia c’è grande attesa di scoprire questa pellicola da molti considerata folle, trasgressiva, al di sopra delle righe e per questo geniale e assolutamente da vedere.

