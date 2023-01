Brad Pitt e Ines de Ramon: capodanno Messico/ Chi è la nuova fidanzata dell’attore?

Brad Pitt e Ines de Ramon sono stati nuovamente visti assieme in occasione del Capodanno. A quanto hanno scoperto alcuni paparazzi, infatti, i due piccioncini erano in vacanza assieme a Cabo San Lucas in Messico. Non ci sono ancora conferme ufficiali su una possibile relazione tra l’attore e la gioielliera di Los Angeles, ma si tratta concretamente della prima volta che l’attore viene visto più di una volta con una donna al sua fianco, dopo la separazione dalla storica ex moglie Angelina Jolie, avvenuta nel 2016.

GENERAZIONE LOW COST/ Il racconto intrigante di un'esistenza sospesa

Brad Pitt e Ines de Ramon: il concerto, la cena e la vacanza

Insomma, di una possibile e stabile relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon non sembrano esserci ancora effettive conferme ed è, peraltro, la prima volta che i due vengono visti assieme in atteggiamenti intimi. Di una possibile relazione tra loro due si è iniziato a parlare a novembre, quando l’attore ha partecipato ad un concerto di Bono. Il Daily Mail in quell’occasione riuscì a strappare una foto dei presunti innamorati mano nella mano. Pubblicamente, però, davanti ai fotografi del concerto, si sono tenuti sempre a distanza, senza quasi guardarsi o parlare.

Romeo e Giulietta, causa Hussey-Whiting/ "Scene di nudo? Zeffirelli ci ha ingannati"

Il secondo indizio di una relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon, invece, è arrivato a dicembre, in occasione della festa dopo la prima del film Babylon, che vede Pitt come protagonista. Durante il party, serratissimo, i due piccioncini sembrano aver cantato una canzone assieme. Infine, Brad Pitt e Ines de Ramon furono visti, prima della vacanza, l’ultima volta assieme in occasione del compleanno dell’attore, arrivati assieme alla location della festa, ma anche in questo caso senza particolari scambi che facessero pensare ad una relazione.

Chi è Ines de Ramon, la nuova fidanzata di Brad Pitt

Mentre attendiamo, insomma, che Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzino la loro relazione, ricordiamo che il volto della ragazza non è del tutto nuovo alla scena di Hollywood. Non si tratta di un’attrice ma dal 2019 a 2022 ha avuto una relazione con l’attore Paul Wesley. Nata nel New Jersey, Ines de Ramon si è laureata nel 2013 all’Università di Ginevra, in Svizzera, in economia aziendale. Sul suo account LinkedIn attesta di conoscere cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco ed italiano). Attualmente lei è vicepresidente di Anita Ko, una nota gioielleria di Los Angeles apprezzata soprattutto dalle celebrità.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, data di inizio/Luisa Ranieri: "Tacchi 12? Un incubo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA