Bagnaia e Marc Marquez, “scontro” in pista in MotoGP/ Video: dito medio e tensioni nelle qualifiche

Alta tensione in pista tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez nelle qualifiche. I rapporti tra i due non sono dei migliori già da tempo e quanto accaduto ieri, 10 giugno, non fa altro che confermare le voci. Il pilota italiano è andato su tutte le furie dopo un episodio avvenuto in pista: infatti lo spagnolo avrebbe ostacolato l’azzurro durante uno dei tentativi di conquistare la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello. Il pilota piemontese era lanciato in fondo al traguardo quando lo spagnolo è uscito dai box.

Balotelli assolto dalle accuse di stupro/ Risarcimento di 80.000€ per il calciatore

Dopo essere uscito dalla corsia box, lo spagnolo avrebbe disturbato la sua staccata di curva 1 non facendo nulla per agevolare il transito: non ha infatti rallentato né si è spostato, secondo la versione di Bagnaia. Lo spagnolo è infatti rimasto in traiettoria, destabilizzando l’italiano e costringendolo a rallentare. Così, il piemontese avrebbe iniziato ripetutamente a mandare a quel paese lo spagnolo accennando un dito medio con i guanti e gridandogli contro. Marquez avrebbe risposto: “No, no!”.

Rissa Bagnaia-Vinales in MotoGp a Le Mans/ Video, spintoni e schiaffi nella ghiaia

Bagnaia “attacca” Marquez

Dopo quanto accaduto in pista, Marquez si è difeso dicendo: “Lo spazio per la staccata c’era, secondo me Bagnaia non ha ragione”. L’italiano ha risposto: “Non ho niente da dire, le immagini parlano da sole, non mi aspetto nessuna penalizzazione, ma a questo ci penseranno i giudici, non è il mio lavoro”. Nonostante lo scontro in pista, la Ducati di Pecco ha conquistato la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello. Secondo Marc.

Per il campione in carica della MotoGP arrivano buone notizie. La caviglia va meglio e le sensazioni sono buone: “È strano, ma non mi dà fastidio. Sono felice. E il polso, sì, è un po’ più doloroso, ma grazie al mio fisioterapista stiamo facendo un ottimo lavoro e sinceramente, oggi durante la gara non ho sentito alcun dolore e stavo bene“. Alle 14 via al Gran Premio d’Italia: “Nelle prime fasi vedremo un po’ di gruppo“.

Diretta MotoGp/ Martín ha vinto la Sprint Race del Gp di Francia! Bagnaia terzo

Pecco Bagnaia ngamuk karena Marc Márquez masuk lintasan tepat di depannya saat sesi kualifikasi Motogp Italia di sirkuit Mugello pic.twitter.com/SVuQbaB0q7 — SPORT7 (@sport7trans7) June 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA