Bailly al Milan?/ Calciomercato, contatti con il Manchester United: le alternative

Milan al lavoro sul mercato: riflettori accesi sulla difesa, spunta Eric Bailly. La dirigenza rossonera deve fare i conti con la coperta corta: l’infortunio patito da Simon Kjaer ha ridotto l’opportunità di scelta del tecnico Stefano Pioli e le alternative sono poche. Per questo, Maldini e Massara stanno valutando diversi profili e il difensore del Manchester United piace parecchio…

Calciomercato Milan/ Gabbia e Plizzari pronti a partire, la situazione

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Diallo del Paris Saint Germain e di Botman del Lille, ma nelle ultime ore si è alzato il pressing del Diavolo per Eric Bailly: secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’ivoriano ha i requisiti tecnici ed economici ideali per la compagine meneghina.

Calciomercato Milan/ Torino su Pellegri, il punto sulla situazione di Kessie

ERIC BAILLY, NOME NUOVO PER LA DIFESA DEL MILAN

Connazionale di Kessie, Eric Bailly è in forza al Manchester United dall’estate 2016 e, nonostante le grandi premesse, non è riuscito ad imporsi da protagonista. Tanta panchina e poca continuità con i Red Devils, l’arrivo in panchina di Rangnick non ha cambiato la situazione. Acquistato sei anni fa per 40 milioni di euro, Eric Bailly è pronto a vivere una nuova esperienza e il Milan potrebbe offrirgli un futuro più roseo: in rossonero, infatti, potrebbe giocarsi il posto con Romagnoli per affiancare Tomori. La strada più percorribile è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se c’è distanza tra domanda e offerta. Come dicevamo, questo non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza milanese: nelle ultime ore, infatti, è tornato in auge Nathan Akè, olandese poco utilizzato nel Manchester City di Pep Guardiola.

LEGGI ANCHE:

Botman al Milan?/ Calciomercato, Massara: "Il Lille non lo molla", riecco Diallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA