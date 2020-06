Bakayoko al Milan?/ Calciomercato, il francese potrebbe tornare in rossonero

Pubblicità

Tiemoué Bakayoko potrebbe fare ritorno al Milan nella prossima stagione. Un’ipotesi di calciomercato appena accennata qualche tempo fa, ma che adesso potrebbe diventare realtà. La carriera del centrocampista francese, di fatto, è un continuo ritorno al passato: preso dal Monaco sei anni fa, acquistato poi dal Chelsea che dopo una stagione (con Antonio Conte) lo ha girato in prestito al Milan. I rossoneri avrebbero avuto la possibilità di riscattarlo, ma non se la sono sentita di spendere 35 milioni per confermarlo nella rosa: rientrato a Stamford Bridge, Bakayoko ci è rimasto giusto il tempo necessario per formalizzare il nuovo prestito… con il Monaco. Ora, addirittura, si parla del Diavolo fortemente interessato a riprenderlo, e sarebbe un’eventualità dettata dal ricordo positivo che, malgrado tutto, il calciatore ha lasciato. Il francese infatti non aveva fatto male, riuscendo a scalare le gerarchie della mediana e diventando un giocatore imprescindibile per Gennaro Gattuso, nonostante un pesante diverbio nel finale di stagione.

Pubblicità

TIEMOUE’ BAKAYOKO AL MILAN?

La sua mancata permanenza al Milan è stata appunto una conseguenza dell’esborso economico che la società avrebbe dovuto fare; il discorso non è troppo diverso oggi, perché stiamo comunque parlando di un ingaggio da 6 milioni di euro che non è in linea con quelli che attualmente sono i parametri della dirigenza in tema di mote salari. Il cartellino però si è nel frattempo svalutato, anche per la pandemia da Coronavirus: oggi Bakayoko potrebbe essere acquistato per 25 milioni di euro. Dunque, un’opportunità che ritorna: consideriamo anche che il transalpino sarebbe forse il complemento perfetto per il centrocampo della squadra, piazzandosi al fianco di Ismael Bennacer o eventualmente di quel Marc Roca che il Milan starebbe puntando. Grande forza fisica che lo rende determinante nei contrasti, Bakayoko sa anche destreggiarsi palla al piede e uscire, quasi come in un’azione stile rugby, dal pressing di uno o più avversari.

Pubblicità

Economicamente, il Milan sa di poter recuperare i soldi per l’acquisto di Bakayoko o almeno una parte di essi: eventualmente non da Giacomo Bonaventura, che piace molto al Torino e dovrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero essendo in scadenza di contratto, ma magari da Rade Krunic: il centrocampista bosniaco, arrivato lo scorso anno ma utilizzato poco anche a causa di un infortunio che ne ha bloccato la crescita, è un altro elemento che i granata stanno seguendo con vivo interesse. Il Milan lo valuta intorno agli 8 milioni di euro, i rapporti tra le due società sono buoni e l’operazione potrebbe andare in porto; con qualche altra cessione di lusso – abbiamo detto che il centrocampo rossonero è in rivoluzione quasi totale – Bakayoko potrebbe realmente tornare in rossonero e inserirsi perfettamente in quello che sarebbe il 4-4-2 disegnato dal nuovo allenatore Ralf Rangnick.



© RIPRODUZIONE RISERVATA