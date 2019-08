Bake Off Italia 2019/ Eliminati e diretta puntata 30 agosto: tutte le novità

Da stasera, venerdì 30 agosto in prima serata su Real Time torna la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. In studio troveremo 18 concorrenti che avranno modo di sfidarsi nella nuova location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Cambiata anche la scenografia, tuffandoci negli anni ‘50 e con ospiti d’eccezione che diverranno anche giudici di puntata. In onda su Real Time (Canale 31 del digitale terreste), il cooking show targato BBC, prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, sarà condotto ancora una volta da Benedetta Parodi, per una settima edizione all’insegna delle novità. In studio anche i tre giudici: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara che avranno modo di incoronare il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Il parco della villa ospiterà il nuovo set che quest’anno sarà avvolto dall’atmosfera vivace, spensierata dai colori fortemente accesi. Il famosissimo tendone si modificherà per l’occasione in una perfetta cittadina americana comprese le facciate delle case con doghe in legno bianco. Spazio anche per l’incantevole giardino con il prato all’inglese circondato dalle staccionate.

Bake Off Italia, anticipazioni prima puntata

Cosa accadrà nel corso della prima puntata di Bake Off Italia? Benedetta Parodi darà accoglienza ai 18 aspiranti pasticceri che avranno modo di sfidarsi nel corso di ogni puntata, mettendosi in discussione con le 3 imprevedibili sfide: prova creativa, prova tecnica, prova sorpresa, quest’anno architettata da Clelia D’Onofrio. Tra le novità di questo anno, anche la presenza in studio di ospiti d’eccezione che, nel corso dell’appuntamento, diventeranno a tutti gli effetti il quarto giudice, commentando la puntata e valutando anche le sfide. Tra gli ospiti: Gabriele Bonci, Benedetta Rossi, il cast di Cortesie per gli ospiti (Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas), Vittoria Aiello, Renato Ardovino e Antonino Cannavacciuolo. Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, potrete rivedere in modalità gratuita e on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda. L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.

