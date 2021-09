Bake Off Italia 2021, pagelle prima puntata/ Rosanna si ritira, bene Gerardo

Bake Off Italia 2021 ha preso il via ieri sera con una prima puntata trasmessa in simulcast su tutti i canali free di Discovery. La location scelta per questa edizione è stata come al solito lo splendido giardino di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, in provincia di Monza-Brianza; riconfermati anche i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, oltre alla conduttrice Benedetta Parodi, dolce ed elegante nella sua mise floreale (tanto quanto basta per presentare un programma ‘zuccheroso’ come il suo).

Anche i giudici appaiono in forma: Knam è il giudice dolce-amaro, fine intenditore ‘temuto’ dai concorrenti; Clelia è la giudice stucchevole, una signora posata e gentilissima che compensa l’eventuale amarezza del collega; Damiano, infine, è il giudice agrodolce e a tratti anche un po’ ‘frizzantino’, essendo quello che suscita più curiosità per via della sua bellezza e del suo essere giovane e allo stesso tempo preparatissimo. Voto a tutti e tre: 8. Come si è visto, è un terzetto ben assortito.

Bake Off Italia 2021: l’uscita di Rosanna

Tra tutti i concorrenti, in questa prima puntata di Bake Off Italia 2021, è spiccata Rosanna, prima perché ha combinato un ‘piccolo’ disastro con la sua cassata durante la prova creativa, e poi perché ha abbandonato il programma senza alcun preavviso. Nessuno, in effetti, si aspettava che un concorrente di Bake Off rinunciasse volontariamente alla sua partecipazione proprio adesso che siamo all’inizio. Eppure Rosanna l’ha fatto: la motivazione è un non meglio precisato ‘s.o.s.’ in famiglia, una situazione molto importante che necessita della sua attenzione e che alla fine l’ha convinta a rinunciare.

A Rosanna ci eravamo già affezionati, complice il disastro iniziale della cassata… ‘scassata’ e qualche altra sbavatura nel percorso della prima puntata. Per esempio, per la fretta, Rosanna ha invertito i colori della bandiera italiana, cosa che è stata prontamente evidenziata sui social network e in particolare su Twitter, dove qualcuno si è detto ‘scioccato’ per un errore così grossolano. A parte questo, però, con Rosanna avremmo potuto divertirci. Voto: 7.

Bake Off Italia 2021: Giuseppe rischia l’eliminazione

Ottima anche la performance di Gerardo, il concorrente originario della Basilicata che si presenta subito come il ‘nerd’ del gruppo. Gerardo, infatti, ha frequentato la Normale di Pisa ed è un ingegnere anche in cucina. Degna di nota la precisione delle sue preparazioni, con cui stupisce subito tutti e tre i giudici. Voto al talento: 9. Ha una personalità simile il suo sfidante Edoardo, studente di Medicina originario di Firenze bravo sia con le ricette mediche che con quelle delle torte. Anche la pasticceria, d’altra parte, è una branca della cucina a suo modo ‘scientifica’, con tutte le dosi e i tempi di preparazione che vanno rispettati al millimetro, se si vuole ottenere un risultato accettabile.

Simpatiche e ‘pasticcione’ le due concorrenti pugliesi Daniela e Pancrazia, una di Foggia e l’altra di Lecce, che si fanno notare per la loro espressività e anche, naturalmente, per la loro attitudine. Voto: 7. È meno buono, purtroppo, il risultato di Giuseppe, che rischia di farsi eliminare già alla prima puntata. Insufficienza per quanto riguarda i dolci. Parlando dei suoi versi, invece, gli riconosciamo il merito di essere un vero poeta: romanticissima la dedica fatta a Clelia, che si lascia ammaliare da un uomo carino e soprattutto ‘dolce’ nel vero senso della parola. Voto: 8.

